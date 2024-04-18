Оккупанты атаковали автомобиль хлебокомбината на Черниговщине — ранен водитель

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Вячеслав Чаус

Российские захватчики в четверг, 18 апреля, продолжают террор Черниговской области. Враг атаковал автомобиль хлебокомбината во время разгрузке.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

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"Сегодня враг атаковал дронами автомобиль хлебокомбината при разгрузке продовольствия возле магазина в одном из сел Новгород-Северского района", — говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без жертв. Известно, что водитель автомобиля получил взрывчатую контузию легкой степени.

Скриншот поста Чауса

Напомним, 17 апреля около 09:00 армия России нанесла три ракетных удара по Чернигову. Сообщали о погибших и травмированных. Как отметили в ОВА, под прицелом находился центр города.

Также, по словам и.о. мэра Александра Ломако, 78 человек обратились за помощью в больницы.

18 апреля в Чернигове завершилась поисково-спасательная операция на месте российского ракетного удара. Известно о 18 погибших из-за вражеской атаки.