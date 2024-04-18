Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты атаковали автомобиль хлебокомбината на Черниговщине — ранен водитель arrow

Оккупанты атаковали автомобиль хлебокомбината на Черниговщине — ранен водитель

18 апреля 2024 15:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты атаковали автомобиль хлебокомбината на Черниговщине — ранен водитель
Последствия атаки. Иллюстративное фото: Вячеслав Чаус
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в четверг, 18 апреля, продолжают террор Черниговской области. Враг атаковал автомобиль хлебокомбината во время разгрузке.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

Читайте также:

Обстрел Черниговщины 18 апреля

"Сегодня враг атаковал дронами автомобиль хлебокомбината при разгрузке продовольствия возле магазина в одном из сел Новгород-Северского района", — говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без жертв. Известно, что водитель автомобиля получил взрывчатую контузию легкой степени.

null
Скриншот поста Чауса

Напомним, 17 апреля около 09:00 армия России нанесла три ракетных удара по Чернигову. Сообщали о погибших и травмированных. Как отметили в ОВА, под прицелом находился центр города.

Также, по словам и.о. мэра Александра Ломако, 78 человек обратились за помощью в больницы.

18 апреля в Чернигове завершилась поисково-спасательная операция на месте российского ракетного удара. Известно о 18 погибших из-за вражеской атаки.

беспилотники
Черниговская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость