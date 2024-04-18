Оккупанты атаковали автомобиль хлебокомбината на Черниговщине — ранен водитель
Российские захватчики в четверг, 18 апреля, продолжают террор Черниговской области. Враг атаковал автомобиль хлебокомбината во время разгрузке.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.
Обстрел Черниговщины 18 апреля
"Сегодня враг атаковал дронами автомобиль хлебокомбината при разгрузке продовольствия возле магазина в одном из сел Новгород-Северского района", — говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без жертв. Известно, что водитель автомобиля получил взрывчатую контузию легкой степени.
Напомним, 17 апреля около 09:00 армия России нанесла три ракетных удара по Чернигову. Сообщали о погибших и травмированных. Как отметили в ОВА, под прицелом находился центр города.
Также, по словам и.о. мэра Александра Ломако, 78 человек обратились за помощью в больницы.
18 апреля в Чернигове завершилась поисково-спасательная операция на месте российского ракетного удара. Известно о 18 погибших из-за вражеской атаки.
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