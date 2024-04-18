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У Чернігові завершили рятувальну операцію на місці російського обстрілу

18 квітня 2024 09:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Чернігові завершили рятувальну операцію на місці російського обстрілу
Наслідки обстрілу Чернігова. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію на місці, куди 17 квітня влучили російські окупанти. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 18 загиблих та 78 поранених. 

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. 

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Наслідки обстрілу Чернігова 17 квітня

"Завершено пошуково-рятувальну операцію. 18 загиблих, 78 поранених внаслідок теракту ворога", — написав Чаус, говорячи про наслідки обстрілу. 

Він додав, що із 78 поранених 37 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні. 

Обстріл Чернігова 17 квітня
Скриншот допису

Нагадаємо, 17 квітня близько 09:00 армія Росії завдала трьох ракетних ударів по Чернігову. Повідомили про загиблих і травмованих. Як зазначили в ОВА, під прицілом був центр міста. 

Згодом у мережі з'явились кадри удару по Чернігову, а президент Володимир Зеленський прокоментував атаку. 

Пізніше стало відомо, що через російський ракетний удар по Чернігову загинула лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Їй було 25 років. 

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