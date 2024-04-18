У Чернігові завершили рятувальну операцію на місці російського обстрілу
У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію на місці, куди 17 квітня влучили російські окупанти. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 18 загиблих та 78 поранених.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Наслідки обстрілу Чернігова 17 квітня
"Завершено пошуково-рятувальну операцію. 18 загиблих, 78 поранених внаслідок теракту ворога", — написав Чаус, говорячи про наслідки обстрілу.
Він додав, що із 78 поранених 37 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні.
Нагадаємо, 17 квітня близько 09:00 армія Росії завдала трьох ракетних ударів по Чернігову. Повідомили про загиблих і травмованих. Як зазначили в ОВА, під прицілом був центр міста.
Згодом у мережі з'явились кадри удару по Чернігову, а президент Володимир Зеленський прокоментував атаку.
Пізніше стало відомо, що через російський ракетний удар по Чернігову загинула лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Їй було 25 років.
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