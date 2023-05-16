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Оккупанты обстреляли Херсонскую область, пострадали дети

16 мая 2023 20:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли Херсонскую область, пострадали дети
Медики оказали необходимую помощь пострадавшим
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 16 мая, российские оккупанты атаковали поселок Молодежное Херсонской громады. В результате обстрела пострадали дети и 59-летняя женщина. 

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

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"Из-за обстрела 8-летняя девочка получила контузию головного мозга. Ее госпитализировали, медики оказывают раненой необходимую помощь", — рассказал Прокудин.

По его словам, у двоих детей, 10-летней девочки и 7-летнего мальчика диагностировали острую реакцию на стресс. Медики уже оказали им помощь. Детям ничего не угрожает.

В результате обстрела пострадала также 59-летняя женщина. Она получила сотрясение мозга. Врачи оказали женщине помощь на месте. Пострадавшая отказалась от госпитализации.

Напомним, в ночь на 16 мая Россия нанесла по Украине очередной воздушный удар, выпустив 18 ракет разного типа. В частности, шесть "Кинжалов", девять "Калибров" и три баллистических ракеты наземного базирования — С-400 и "Искандер-М". Практически все они целили по Киеву и были сбиты украинской противовоздушной обороной.

Также мы писали, что российские оккупационные войска за прошедшие сутки и ночью обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Были ранены два человека, в Первомайском и Временном Яру.

Добавим, в понедельник, 15 мая, в Авдеевке Донецкой области россияне нанесли ракетный авиаудар по больнице. В результате вражеской атаки погибли четверо гражданских.

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