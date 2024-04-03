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Окупанти вдарили авіабомбами по Сумщині — серед постраждалих є дитина

3 квітня 2024 12:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти вдарили авіабомбами по Сумщині — серед постраждалих є дитина
Наслідки обстрілів Сумської області. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти у середу, 3 квітня, завдали авіаудару по Сумській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей, серед них є дитина. 

Про це повідомив пресцентр Державної служби надзвичайних ситуацій України

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У ДСНС розповіли, що сьогодні вранці загарбники завдали авіаудару по селі Самотоївка Краснопільської громади. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще троє постраждало, серед них — дитина 2020 року народження. 

  • Окупанти вдарили авіабомбами по Сумщині — серед постраждалих є дитина - фото 1
    Наслідки обстрілів Сумської області. Фото: ДСНС
  • Окупанти вдарили авіабомбами по Сумщині — серед постраждалих є дитина - фото 2
    Наслідки обстрілів Сумської області. Фото: ДСНС
  • Окупанти вдарили авіабомбами по Сумщині — серед постраждалих є дитина - фото 3
    Наслідки обстрілів Сумської області. Фото: ДСНС
  • Окупанти вдарили авіабомбами по Сумщині — серед постраждалих є дитина - фото 4
    Наслідки обстрілів Сумської області. Фото: ДСНС
  • Окупанти вдарили авіабомбами по Сумщині — серед постраждалих є дитина - фото 5
    Наслідки обстрілів Сумської області. Фото: ДСНС
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"Частково зруйновано магазин, будинок культури та пошкоджено п'ять автомобілів з послідуючим загоранням. На місці працюють рятувальники та інші профільні служби", — йдеться у повідомленні. 

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі. В ОВА порівняли обстріли області з минулим роком. Так, там зазначили, що вони зросли утричі.

Крім того, удень 2 квітня російські окупанти атакували Дніпро ракетою Х-59 "Гедзь". У місті лунали вибухи. Працювала ППО.

Згодом у мережі з'явилося відео перших хвилин після атаки. На цих кадрах зафіксовано руйнування. Помітно, що в будівлі вибито шибки та пошкоджено інтер'єр.

З'ясувалося, що росіяни завдали удар по учбовому закладу у Дніпрі. Наразі відомо, що поранень зазнали 13 осіб. 

Сумська область
обстріли
війна в Україні
поранення
авіабомба

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