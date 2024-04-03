Окупанти вдарили авіабомбами по Сумщині — серед постраждалих є дитина

Наслідки обстрілів Сумської області. Фото: ДСНС

Російські окупанти у середу, 3 квітня, завдали авіаудару по Сумській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей, серед них є дитина.

Про це повідомив пресцентр Державної служби надзвичайних ситуацій України.

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У ДСНС розповіли, що сьогодні вранці загарбники завдали авіаудару по селі Самотоївка Краснопільської громади. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще троє постраждало, серед них — дитина 2020 року народження.

Наслідки обстрілів Сумської області. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Сумської області. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Сумської області. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Сумської області. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Сумської області. Фото: ДСНС 1 / 5

"Частково зруйновано магазин, будинок культури та пошкоджено п'ять автомобілів з послідуючим загоранням. На місці працюють рятувальники та інші профільні служби", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі. В ОВА порівняли обстріли області з минулим роком. Так, там зазначили, що вони зросли утричі.

Крім того, удень 2 квітня російські окупанти атакували Дніпро ракетою Х-59 "Гедзь". У місті лунали вибухи. Працювала ППО.

Згодом у мережі з'явилося відео перших хвилин після атаки. На цих кадрах зафіксовано руйнування. Помітно, що в будівлі вибито шибки та пошкоджено інтер'єр.

З'ясувалося, що росіяни завдали удар по учбовому закладу у Дніпрі. Наразі відомо, що поранень зазнали 13 осіб.