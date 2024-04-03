Оккупанты ударили авиабомбами по Сумщине — среди пострадавших есть ребенок

Последствия обстрела Сумской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в среду, 3 апреля, нанесли авиаудар по Сумской области. В результате вражеской атаки пострадали три человека, среди них есть ребенок.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

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Обстрелы Сумской области 3 апреля

В ГСЧС рассказали, что сегодня утром захватчики нанесли авиаудар по селе Самотоевка Краснопольской громады. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще трое пострадали, среди них — ребенок 2020 года рождения.

Последствия обстрела Сумской области. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Сумской области. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Сумской области. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Сумской области. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Сумской области. Фото: ГСЧС 1/5 ​ 5

"Отчасти разрушены магазин, дом культуры и повреждены пять автомобилей с последующим возгоранием. На месте работают спасатели и другие профильные службы", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ГСЧС

Напомним, 2 апреля российские оккупанты нанесли авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре. В ОВА сравнили обстрелы области с прошлым годом. Так, там отметили, что они выросли втрое.

Кроме того, днем 2 апреля российские захватчики атаковали Днепр ракетой Х-59 "Гедзь". В городе раздавались взрывы. Работало ПВО.

Впоследствии у сети появилось видео первых минут после атаки. На этих кадрах зафиксировано разрушение. Примечательно, что в здании выбиты стекла и поврежден интерьер.

Выяснилось, что россияне нанесли удар по учебному заведению в Днепре. Известно, что ранения получили 13 человек.