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Оккупанты ударили авиабомбами по Сумщине — среди пострадавших есть ребенок

3 апреля 2024 12:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты ударили авиабомбами по Сумщине — среди пострадавших есть ребенок
Последствия обстрела Сумской области. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты в среду, 3 апреля, нанесли авиаудар по Сумской области. В результате вражеской атаки пострадали три человека, среди них есть ребенок.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

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В ГСЧС рассказали, что сегодня утром захватчики нанесли авиаудар по селе Самотоевка Краснопольской громады. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще трое пострадали, среди них — ребенок 2020 года рождения.

  • Оккупанты ударили авиабомбами по Сумщине — среди пострадавших есть ребенок - фото 1
    Последствия обстрела Сумской области. Фото: ГСЧС
  • Оккупанты ударили авиабомбами по Сумщине — среди пострадавших есть ребенок - фото 2
    Последствия обстрела Сумской области. Фото: ГСЧС
  • Оккупанты ударили авиабомбами по Сумщине — среди пострадавших есть ребенок - фото 3
    Последствия обстрела Сумской области. Фото: ГСЧС
  • Оккупанты ударили авиабомбами по Сумщине — среди пострадавших есть ребенок - фото 4
    Последствия обстрела Сумской области. Фото: ГСЧС
  • Оккупанты ударили авиабомбами по Сумщине — среди пострадавших есть ребенок - фото 5
    Последствия обстрела Сумской области. Фото: ГСЧС
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"Отчасти разрушены магазин, дом культуры и повреждены пять автомобилей с последующим возгоранием. На месте работают спасатели и другие профильные службы", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения ГСЧС

Напомним, 2 апреля российские оккупанты нанесли авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре. В ОВА сравнили обстрелы области с прошлым годом. Так, там отметили, что они выросли втрое.

Кроме того, днем 2 апреля российские захватчики атаковали Днепр ракетой Х-59 "Гедзь". В городе раздавались взрывы. Работало ПВО.

Впоследствии у сети появилось видео первых минут после атаки. На этих кадрах зафиксировано разрушение. Примечательно, что в здании выбиты стекла и поврежден интерьер.

Выяснилось, что россияне нанесли удар по учебному заведению в Днепре. Известно, что ранения получили 13 человек.

Сумская область
обстрелы
война в Украине
ранение
авиабомба

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