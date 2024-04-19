Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти вдарили по об'єктах Укрзалізниці в Дніпрі та області — є поранені arrow

Окупанти вдарили по об'єктах Укрзалізниці в Дніпрі та області — є поранені

19 квітня 2024 10:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти вдарили по об'єктах Укрзалізниці в Дніпрі та області — є поранені
Рятувальники гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти у п'ятницю, 19 квітня, завдали масованого обстрілу цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Внаслідок ворожої атаки є поранені серед залізничників, також затримується низка поїздів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці

Читайте також:

Обстріли об'єктів Укрзалізниці 19 квітня

"Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що на пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих ще уточнюється.

Більше ніж годину вокзал Дніпра не працював, але наразі суттєво затримуються такі поїзди: 

  • №38 Київ – Запоріжжя;
  • №733 Дніпро — Київ;
  • №5/215 Чернівці — Запоріжжя (затримка до пів години).

"Пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших поїздах потрібного напрямку впродовж доби: посадка можлива по квитках на попередній рейс", — наголосили у відомстві. 

null
Скриншот допису УЗ
null
Скриншот допису УЗ

Що відомо про обстріл Дніпра

Нагадаємо, вночі 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Вранці вибухи лунали в Дніпрі та області, там працювала ППО.

Внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок, під завалами якого можуть бути люди. 

Незадовго в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі. Наразі відомо про вісьмох загиблих та 25 постраждалих містян.

На нічні обстріли Дніпра відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що кожен, хто надає Україні системи ППО, є нашим рятівником. 

Укрзалізниця
поїзди
обстріли
окупанти
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість