Окупанти вдарили по об'єктах Укрзалізниці в Дніпрі та області — є поранені

Рятувальники гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти у п'ятницю, 19 квітня, завдали масованого обстрілу цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Внаслідок ворожої атаки є поранені серед залізничників, також затримується низка поїздів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Читайте також:

Обстріли об'єктів Укрзалізниці 19 квітня

"Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих ще уточнюється.

Більше ніж годину вокзал Дніпра не працював, але наразі суттєво затримуються такі поїзди:

№38 Київ – Запоріжжя;

№733 Дніпро — Київ;

№5/215 Чернівці — Запоріжжя (затримка до пів години).

"Пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших поїздах потрібного напрямку впродовж доби: посадка можлива по квитках на попередній рейс", — наголосили у відомстві.

Скриншот допису УЗ

Скриншот допису УЗ

Що відомо про обстріл Дніпра

Нагадаємо, вночі 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Вранці вибухи лунали в Дніпрі та області, там працювала ППО.

Внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок, під завалами якого можуть бути люди.

Незадовго в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі. Наразі відомо про вісьмох загиблих та 25 постраждалих містян.

На нічні обстріли Дніпра відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що кожен, хто надає Україні системи ППО, є нашим рятівником.