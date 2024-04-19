Окупанти вдарили по об'єктах Укрзалізниці в Дніпрі та області — є поранені
Російські окупанти у п'ятницю, 19 квітня, завдали масованого обстрілу цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Внаслідок ворожої атаки є поранені серед залізничників, також затримується низка поїздів.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Обстріли об'єктів Укрзалізниці 19 квітня
"Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих ще уточнюється.
Більше ніж годину вокзал Дніпра не працював, але наразі суттєво затримуються такі поїзди:
- №38 Київ – Запоріжжя;
- №733 Дніпро — Київ;
- №5/215 Чернівці — Запоріжжя (затримка до пів години).
"Пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших поїздах потрібного напрямку впродовж доби: посадка можлива по квитках на попередній рейс", — наголосили у відомстві.
Що відомо про обстріл Дніпра
Нагадаємо, вночі 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Вранці вибухи лунали в Дніпрі та області, там працювала ППО.
Внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок, під завалами якого можуть бути люди.
Незадовго в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі. Наразі відомо про вісьмох загиблих та 25 постраждалих містян.
На нічні обстріли Дніпра відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що кожен, хто надає Україні системи ППО, є нашим рятівником.
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