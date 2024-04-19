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Оккупанты ударили по объектам Укрзализныци в Днепре и области — есть раненые

19 апреля 2024 10:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты ударили по объектам Укрзализныци в Днепре и области — есть раненые
Спасатели тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты в пятницу, 19 апреля, нанесли массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализныци в Днепре и области. В результате вражеской атаки ранены среди железнодорожников, также задерживается ряд поездов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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Обстрелы объектов Укрзализныци 19 апреля

"Враг осуществил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализныци в Днепре и области. Есть раненые среди железнодорожников, им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на поврежденных объектах работают спасатели, информация о погибших еще уточняется.

Больше часа вокзал Днепра не работал, но сейчас существенно задерживаются следующие поезда:

  • №38 Киев — Запорожье;
  • №733 Днепр — Киев;
  • №5/215 Черновцы — Запорожье (задержка до получаса).

"Пассажирам, которые не смогли попасть на свой рейс из-за обстрела, железнодорожники найдут места в других поездах нужного направления в течение суток: посадка возможна по билетам на предыдущий рейс", — отметили в ведомстве.

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Скриншот сообщения УЗ
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Скриншот сообщения УЗ

Что известно об обстреле Днепра

Напомним, ночью 19 апреля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Утром взрывы раздавались в Днепре и области, там работала ПВО.

В результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом, под завалами которого могут быть люди.

Незадолго в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре. В настоящее время известно о восьми погибших и 25 пострадавших горожанах.

На ночные обстрелы Днепра отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что каждый, кто предоставляет Украине системы ПВО, является нашим спасителем.

Укрзализныця
поезда
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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