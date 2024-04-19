Оккупанты ударили по объектам Укрзализныци в Днепре и области — есть раненые

Спасатели тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты в пятницу, 19 апреля, нанесли массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализныци в Днепре и области. В результате вражеской атаки ранены среди железнодорожников, также задерживается ряд поездов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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Обстрелы объектов Укрзализныци 19 апреля

"Враг осуществил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализныци в Днепре и области. Есть раненые среди железнодорожников, им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на поврежденных объектах работают спасатели, информация о погибших еще уточняется.

Больше часа вокзал Днепра не работал, но сейчас существенно задерживаются следующие поезда:

№38 Киев — Запорожье;

№733 Днепр — Киев;

№5/215 Черновцы — Запорожье (задержка до получаса).

"Пассажирам, которые не смогли попасть на свой рейс из-за обстрела, железнодорожники найдут места в других поездах нужного направления в течение суток: посадка возможна по билетам на предыдущий рейс", — отметили в ведомстве.

Скриншот сообщения УЗ

Скриншот сообщения УЗ

Что известно об обстреле Днепра

Напомним, ночью 19 апреля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Утром взрывы раздавались в Днепре и области, там работала ПВО.

В результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом, под завалами которого могут быть люди.

Незадолго в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре. В настоящее время известно о восьми погибших и 25 пострадавших горожанах.

На ночные обстрелы Днепра отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что каждый, кто предоставляет Украине системы ПВО, является нашим спасителем.