При обстреле Краматорска пострадали трое колумбийцев

На месте ракетного удара. Фото: Национальная полиция Украины

В Краматорске находились граждане Колумбии, ставшие одними из пострадавших от ракетного удара по пиццерии. Все трое получили легкие ранения, тогда как сопровождавшая их украинская писательница сейчас находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Детектор медіа".

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По информации издания, одними из пострадавших от ракетного удара по Краматорску оказались три гражданина Колумбии.

Это:

журналистка Каталина Гомес;

писатель Эктор Абад;

депутат Серхио Хамарильо.

Эктор Абад и Серхио Хамарильо

Фото: "Детектор медиа"

Они находились в пиццерии, куда и попала одна из российских ракет.

Все трое получили легкие ранения.

Украинская писательница в тяжелом состоянии

Колумбийскую делегацию, как сообщило издание "BBC Україна", сопровождала украинская писательница. Кто именно это был, СМИ не уточнило.

Известно лишь, что она, в отличие от колумбийских гостей, находится в тяжелом состоянии.

Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорск ракетами. Под удар попала пиццерия в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. За горячими следами речь шла о двух погибших.

Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что количество погибших возросло до трех.

Позже стало известно о том, что среди погибших трое несовершеннолетних — одна 17-летняя девушка и две 14-летние сестры.

Ближе к обеду 28 июня количество погибших приблизилось к десяти.

Национальная полиция обнародовала фото с места трагедии.