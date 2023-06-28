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При обстреле Краматорска пострадали трое колумбийцев

28 июня 2023 13:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
При обстреле Краматорска пострадали трое колумбийцев
На месте ракетного удара. Фото: Национальная полиция Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Краматорске находились граждане Колумбии, ставшие одними из пострадавших от ракетного удара по пиццерии. Все трое получили легкие ранения, тогда как сопровождавшая их украинская писательница сейчас находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Детектор медіа".

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Колумбийцы в Краматорске

По информации издания, одними из пострадавших от ракетного удара по Краматорску оказались три гражданина Колумбии.

Это:

  • журналистка Каталина Гомес;
  • писатель Эктор Абад;
  • депутат Серхио Хамарильо.
Эктор Абад и Серхио Хамарильо
Эктор Абад и Серхио Хамарильо
Фото: "Детектор медиа"

Они находились в пиццерии, куда и попала одна из российских ракет.

Все трое получили легкие ранения.

Украинская писательница в тяжелом состоянии

Колумбийскую делегацию, как сообщило издание "BBC Україна", сопровождала украинская писательница. Кто именно это был, СМИ не уточнило.

Известно лишь, что она, в отличие от колумбийских гостей, находится в тяжелом состоянии.

Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорск ракетами. Под удар попала пиццерия в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. За горячими следами речь шла о двух погибших.

Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что количество погибших возросло до трех.

Позже стало известно о том, что среди погибших трое несовершеннолетних — одна 17-летняя девушка и две 14-летние сестры.

Ближе к обеду 28 июня количество погибших приблизилось к десяти.

Национальная полиция обнародовала фото с места трагедии.

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