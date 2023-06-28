При обстреле Краматорска пострадали трое колумбийцев
В Краматорске находились граждане Колумбии, ставшие одними из пострадавших от ракетного удара по пиццерии. Все трое получили легкие ранения, тогда как сопровождавшая их украинская писательница сейчас находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает "Детектор медіа".
Колумбийцы в Краматорске
По информации издания, одними из пострадавших от ракетного удара по Краматорску оказались три гражданина Колумбии.
Это:
- журналистка Каталина Гомес;
- писатель Эктор Абад;
- депутат Серхио Хамарильо.
Они находились в пиццерии, куда и попала одна из российских ракет.
Все трое получили легкие ранения.
Украинская писательница в тяжелом состоянии
Колумбийскую делегацию, как сообщило издание "BBC Україна", сопровождала украинская писательница. Кто именно это был, СМИ не уточнило.
Известно лишь, что она, в отличие от колумбийских гостей, находится в тяжелом состоянии.
Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорск ракетами. Под удар попала пиццерия в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. За горячими следами речь шла о двух погибших.
Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что количество погибших возросло до трех.
Позже стало известно о том, что среди погибших трое несовершеннолетних — одна 17-летняя девушка и две 14-летние сестры.
Ближе к обеду 28 июня количество погибших приблизилось к десяти.
Национальная полиция обнародовала фото с места трагедии.