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Підірвавши Каховську ГЕС, росіяни залишили без води південь Херсонщини і Крим, — Єрмак

6 червня 2023 08:17
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Підірвавши Каховську ГЕС, росіяни залишили без води південь Херсонщини і Крим, — Єрмак
Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: УНІАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Підрив Каховської ГЕС, наслідки цього злочину — є справжнім екоцидом. Крім того, росіяни своїм злочинним вчинком залишать без води мешканців окупованих Криму та півдня Херсонської області.

Про це голова Офісу Президента України Андрій Єрмак написав на своєму Telegram-каналі.

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Російський екоцид

Керівник президентської канцелярії назвав дії російських окупантів щодо підриву Каховської ГЕС справжнісіньким екоцидом.

Йдеться, зокрема, про знищення низки населених пунктів на берегах Дніпра та унікальної біосфери.

Єрмак наголосив також, що ці дії росіян несуть загрозу ще й для Запорізької атомної електростанції.

Крим і Херсонщина без води

Крім того, підрив Каховської ГЕС залишить без води мешканців південної частини Херсонської області.

Також перестане функціонувати Північнокримський канал, яким окупанти незаконно постачали воду до захопленого ними раніше Криму.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин - і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України.

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