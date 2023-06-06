Взорвав Каховскую ГЭС, россияне оставили без воды юг Херсонской области и Крым, — Ермак

Глава ОП Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Подрыв Каховской ГЭС, последствия этого преступления — настоящий экоцид. Кроме того, россияне своим преступным поступком оставят без воды жителей оккупированных Крыма и юга Херсонской области.

Об этом глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак написал на своем Telegram-канале.

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Российский экоцид

Руководитель президентской канцелярии назвал действия российских оккупантов по подрыву Каховской ГЭС самым настоящим экоцидом.

Речь идет об уничтожении ряда населенных пунктов на берегах Днепра и уникальной биосферы.

Ермак подчеркнул также, что эти действия россиян несут угрозу еще и Запорожской атомной электростанции.

Крым и Херсонская область без воды

Кроме того, подрыв Каховской ГЭС оставит без воды жителей южной части Херсонской области.

Также перестанет функционировать Северокрымский канал, по которому оккупанты незаконно поставляли воду в захваченный ими ранее Крым.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов - и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

В областном совете напомнили о необходимости позаботиться о маломобильных детях во время эвакуации.

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