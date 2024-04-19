Підліток у Дніпрі врятував трьох людей — у місті триває рятувальна операція

Наслідки російської атаки на Дніпро. Фото: Новини.LIVE

У Дніпрі досі триває розбір завалів та ліквідація наслідків ракетного удару. Рятувальникам допомогають навіть підлітки.

Telegram-каналі "Наше місто. Дніпро" підліток розповів, як врятував трьох людей.

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Розбір завалів у Дніпрі

Юнак розповів, що прибув на місце одразу ж після вибуху. Він допомагав постраждалим людям у метро та на вулиці. Це не перший раз, коли він допомагає рятувальникам, раніше йому вже вдалося врятувати трьох людей.

"Я врятував трьох людей: перша жіночка почала вибігати з вікна, ми почали її зупиняти та просити відійти назад. Другий чоловік — лежав під деревом без свідомості, і я покликав медиків. І третя жінка лежала біля скла, я її відтягнув і також медиків покликав", — розповів підліток, на ім'я Тимофій.

Він також додав, що на вулиці дуже важко дихати, а в очі летить пил. Юнак наголосив, що дуже пишається нашими рятувальниками та іншими службами, які докладають надзусилля, допомагаючи Україні.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру загинуло восьмеро людей, серед них двоє дітей. Ще 25 осіб отримали поранення.

Також жителька пошкодженої багатоповерхівки у Дніпрі розповіла деталі ранкової атаки місцевим ЗМІ.

Крім того, в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі.

Загалом, цієї ночі окупанти випустили по Україні 36 повітряних цілей. Повітряні сили знищили 29 з них.