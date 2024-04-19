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Подросток в Днепре спас трех человек — в городе продолжается спасательная операция

19 апреля 2024 10:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Подросток в Днепре спас трех человек — в городе продолжается спасательная операция
Последствия российской атаки на Днепр. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Днепре продолжается разбор завалов и ликвидация последствий ракетного удара. Спасателям помогают даже подростки. 

Telegram-канале "Наш город. Днепр" подросток рассказал, как спас троих человек.

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Юноша рассказал, что прибыл на место сразу после взрыва. Он помогал пострадавшим в метро и на улице. Это не первый раз, когда он помогает спасателям, раньше ему уже удалось спасти трех человек.

"Я спас трех человек: первая женщина начала выбегать из окна, мы начали ее останавливать и просить отойти назад. Второй мужчина — лежал под деревом без сознания и я позвал медиков. И третья женщина лежала у стекла, я ее оттащил и тоже медиков позвал", — рассказал подросток, по имени Тимофей.

Он также добавил, что на улице очень тяжело дышать, а в глаза летит пыль. Юноша подчеркнул, что очень гордится нашими спасателями и другими службами, которые прилагают сверхусилия, помогая Украине.

Напомним, в результате ракетного удара по Днепру погибли восемь человек, среди них двое детей. Еще 25 человек получили ранения.

Также жительница поврежденной многоэтажки в Днепре рассказала детали утренней атаки местным СМИ.

Кроме того, в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре.

Всего этой ночью оккупанты выпустили по Украине 36 воздушных целей. Воздушные силы уничтожили 29 из них.

ГСЧС
Днепр
обстрелы
война в Украине
ракетный удар

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