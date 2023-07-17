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Подоляк про вибухи на Кримському мосту: "Незаконні конструкції недовговічні"

17 липня 2023 13:47
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Козюк Тетяна
редактор
Вибух на Кримському мосту: реакція Подоляка
Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагував на підрив Кримського мосту. Він заявив, що конструкція, яка використовується росіянами для масових вбивств, не є довговічною. 

Свою реакцію оприлюднив Михайло Подоляк на сторінці в Twitter.

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"Будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставки російських інструментів масових убивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування", — написав Подоляк. 

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Реакція Подоляка. Фото: скриншот

Вибух на Кримському мосту

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих. 

Пізніше з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху піднімається густий дим. 

Додамо, що окупаційна влада Криму прокоментувала інцидент на Кримському мосту. Однак конкретних причин вибуху там не назвали.

Згодом у матеріалі SW пояснили, як вплине руйнування Кримського мосту на хід війни.

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