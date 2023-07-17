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Подоляк о взрывах на Крымском мосту: "Незаконные конструкции недолговечны"

17 июля 2023 13:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Взрыв на Крымском мосту: реакция Подоляка
Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на подрыв Крымского моста. Он заявил, что конструкция, используемая россиянами для массовых убийств, не является долговечной.

Свою реакцию обнародовал Михаил Подоляк на странице Twitter.

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"Любые незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Независимо от причин разрушения", — написал Подоляк.

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Реакция Подоляка. Фото: скриншот

Взрыв на Крымском мосту

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.

Добавим, что оккупационные власти Крыма прокомментировали инцидент на Крымском мосту. Однако конкретные причины взрыва там не назвали.

Впоследствии в материале SW объяснили, как повлияет разрушение Крымского моста на ход войны.

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