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Полицейские показали первые минуты после обстрела Славянска: видео

15 апреля 2023 22:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Полицейские показали первые минуты после обстрела Славянска: видео
Последствия российского обстрела в Славянске. Фото: Press service of the Donetsk Regional Military-Civil Administration/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Работники патрульной полиции Славянска Донецкой области оказались недалеко от места российского удара по многоэтажке. Им удалось зафиксировать первые минуты после вражеской атаки на видео.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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"Нагрудные камеры патрульных зафиксировали первые минуты обстрела россиянами спального района Славянска вчера", — сообщил Белошицкий.

Он рассказал, что полицейские, которые оказались в эпицентре трагедии, бросились на помощь пострадавшим.

"Благодарю патрульных и всех работников экстренных служб, которые каждый раз доказывают, что для них нет чужого горя и боли и делают то, что имеют, не смотря ни на что!", — добавил Белошицкий

Напомним, в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Славянске. Местные жители слышали не менее 11 взрывов.

Также мы писали, что по словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, российские террористы попали в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух — произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг.

Добавим, в Славянске продолжается спасательная операция на месте ракетного удара России, в результате которого были разрушены жилые дома. Сегодня, 15 апреля, из-под завалов извлекли тела еще двоих погибших.

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