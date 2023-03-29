Стало известно, почему Запад не спешит предоставить Украине вертолеты.

Партнеры изучают, когда и какое оружие целесообразно передавать ВСУ

В отличие от поставок самолетов, украинская сторона меньше обсуждает с западными партнерами вопрос о предоставлении для нужд ВСУ вертолетов. Поскольку в современной военной философии вертолеты являются вспомогательным ударным оружием, а не главным.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

"Вертолеты нам нужны. Но, как бы это странно ни звучало, в отличие от самолетов, это более сложный вопрос", — сказал Черник.

Он пояснил, что вертолеты нуждаются в более филигранной и более сложной настройке, чем самолеты. К тому же вертолеты имеют колоссально большой регламент вооружения для себя.

"А вот именно с этим вооружением и есть проблема в части его производства. Хотя американцы в свое время сделали основной акцент именно на авиацию в своих крупных войнах, до авиации у них больше вооружений", — отметил военный эксперт.

Петр Черник

Кроме того, подчеркнул Черник, западные партнеры не могут дать все сразу, так не бывает.

"Они изучают, какое количество вооружений можно оставить себе, а что передать партнерам. Так что этот вопрос изучается. Кроме того, в американской военной философии вертолеты являются вспомогательным ударным оружием, а не главным", — констатировал полковник ВСУ.

Как в Украине обстоят дела с авиацией

Генштаб Северной Македонии поддержал решение о передаче Украине вертолетов Ми-24. Ожидается, что страна получит 12 единиц.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Польша не намерена передать Украине все свои истребители МиГ-29. По его словам, планируется передача только части существующего парка боевых самолетов.

В свою очередь, Министерство обороны Словакии подтвердило передачу Украине первых четырех истребителей МИГ-29. Накануне на самолетах в Словакию прибыли украинские пилоты с механиками, которые подготовили их к отлету.

Фото: Chris Lofting / Wikimedia commons