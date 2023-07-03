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Мощные взрывы раздаются в Запорожье: ракетная атака

3 июля 2023 02:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Запорожье, 3 июля: детали
Опасность из воздуха. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью 3 июля в Запорожье раздаются взрывы. Также на значительной территории Украины все продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Запорожье, 3 июля

Мониторинговые каналы сообщают, что около двух ночи, 3 июля, раздаются взрывы в Запорожье.

Воздушная тревога ночью, 3 июля

Воздушная тревога по Украине начала распространяться около полуночи. Воздушные силы сообщали об угрозе атаки дронов. Также ПСУ предупреждали о пуске баллистики в направлении Запорожья.

02:10:

Карта воздушных тревог в Украине на данный момент выглядит следующим образом:

Напомним, мониторинговые каналы сообщают, что есть угроза атаки беспилотников с юга. Жителей регионов, где зазвучали сирены, призывают оставаться в укрытиях, а также соблюдать правила "двух стен".

В ночь на 2 июля после непродолжительного перерыва кафиры атаковали Киевщину дронами. Украинская ПВО сбили все враждебные цели, однако из-за падения обломков пострадал один человек.

Утром 2 июля в Украине также была объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснела" значительная часть областей. Раздавались взрывы в Запорожской, Николаевской и Киевской областях.

Мы писали, что 2 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Херсон. Они попали в многоэтажку. К тому же под вражеским огнем оказалась аптека и общепит. В ОВА сообщили, что в результате обстрела жилого квартала 50-летний мужчина получил ранения ног.

Также мы писали, что в течение июня российские кафиры не прекращали обстреливать территорию Украины. За предыдущий месяц они совершили 193 пуска ракет разной номенклатуры и запустили 197 дронов-камикадзе Shahed-136.

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