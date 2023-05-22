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"Повертається до рідної гавані": найкращі меми дня про Бєлгород

22 травня 2023 23:51
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Найкращі меми про контрнаступ ЗСУ у Бєлгороді
Користувачі соцмереж жартують про "Бєлгородську народну республіку". Фото: twitter.com/ua_watcher
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Соцмережі вибухнули мемами, присвяченими повідомленням про те, що Україна нібито розпочала наступ у Бєлгородській області. Користувачі вітають Бєлгород з "поверненням до рідної гавані" та пропонують місцевим жителям бюлетені "референдуму про створення БНР".

Новини.LIVE зібрали найкращі меми та реакції користувачів соцмереж на події у Білгородській області.

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Одними з головних героїв актуальних мемів стали Путін, Шойгу, голова пресслужби російського Міноборони Ігор Конашенков та бойовики СВК "Вагнер".

Мемі про Білгород
"Росіяни наступають, але є нюанс". Фото: соцмережі
Мемі про Білгород - Конашенків
Генерал-лейтенант Ігор Конашенков роз'яснює ситуацію у Бєлгороді. Фото: соцмережі

"Зеленський, введи війська!"

Також користувачі соцмереж всіляко обігрують улюблені прийоми російської пропаганди, запевняючи жителів Білгородщини, що "нас там немає".

Мемі про Білгород
Знаменитий мем про розіп'ятого хлопчика на білгородський манер. Фото: соцмережі
Мемі про Білгород
Змінюємо "Бєлгород" на "Білгород"! Фото: соцмережі
Мемі про Білгород
"Бюлетень" про проголошення незалежності Бєлгородської області Фото: соцмережі
Мемі про Білгород
Бєлгород повертається "до рідної гавані". Фото: соцмережі
Мемі про Білгород
Генерал Залужний навчає мешканців Бєлгородської області азам безпеки. Фото: соцмережі

Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, легіон "Свобода Росії" заявив про звільнення населеного пункту у Бєлгородській області. Це повідомлення викликало істеричну реакцію користувачів російського сегменту соцмереж.

Того ж дня голова ГУР Кирило Буданов записав відеозвернення російською мовою, адресоване солдатам ЗС РФ. У своєму зверненні глава української розвідки закликав російських військовослужбовців здаватися в полон, попередивши, що "далі буде гірше".

У свою чергу, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна з інтересом спостерігає за подіями в Бєлгородській області, проте не має до них безпосереднього стосунку.

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