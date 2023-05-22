Найкращі меми про контрнаступ ЗСУ у Бєлгороді

Користувачі соцмереж жартують про "Бєлгородську народну республіку". Фото: twitter.com/ua_watcher

Соцмережі вибухнули мемами, присвяченими повідомленням про те, що Україна нібито розпочала наступ у Бєлгородській області. Користувачі вітають Бєлгород з "поверненням до рідної гавані" та пропонують місцевим жителям бюлетені "референдуму про створення БНР".

Новини.LIVE зібрали найкращі меми та реакції користувачів соцмереж на події у Білгородській області.

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Одними з головних героїв актуальних мемів стали Путін, Шойгу, голова пресслужби російського Міноборони Ігор Конашенков та бойовики СВК "Вагнер".

"Росіяни наступають, але є нюанс". Фото: соцмережі

В связи с тем, что г. Бахмут Донецкой области фактически перестал существовать, украинским правительством было принято решение переименовать в Бахмут город Белгород. — П⚈лиция Ск⚈рби (@policeofsorrow) May 22, 2023

Генерал-лейтенант Ігор Конашенков роз'яснює ситуацію у Бєлгороді. Фото: соцмережі

"Зеленський, введи війська!"

Також користувачі соцмереж всіляко обігрують улюблені прийоми російської пропаганди, запевняючи жителів Білгородщини, що "нас там немає".

#Белгород, помните!

1. Нас там нет

2. Это всё народное ополчение

3. Если ваш дом расхуярило, убило близких, а вас пытают по подвалам за флаг вашей страны, то будьте спокойны – это такая защита русскоязычного населения!



Цьом і щирі привітання зі звільненням від донецьких ❤️ — Пальма Мерцалова (@sheolab7) May 22, 2023

Знаменитий мем про розіп'ятого хлопчика на білгородський манер. Фото: соцмережі

Змінюємо "Бєлгород" на "Білгород"! Фото: соцмережі

"Бюлетень" про проголошення незалежності Бєлгородської області Фото: соцмережі

Бєлгород повертається "до рідної гавані". Фото: соцмережі

Генерал Залужний навчає мешканців Бєлгородської області азам безпеки. Фото: соцмережі

Тем временем Белгород вышел на митинги с требованием автономности БНР pic.twitter.com/sraVCQcRKT — Eugene 🇺🇦 (@ua_watcher) May 22, 2023

Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, легіон "Свобода Росії" заявив про звільнення населеного пункту у Бєлгородській області. Це повідомлення викликало істеричну реакцію користувачів російського сегменту соцмереж.

Того ж дня голова ГУР Кирило Буданов записав відеозвернення російською мовою, адресоване солдатам ЗС РФ. У своєму зверненні глава української розвідки закликав російських військовослужбовців здаватися в полон, попередивши, що "далі буде гірше".

У свою чергу, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна з інтересом спостерігає за подіями в Бєлгородській області, проте не має до них безпосереднього стосунку.