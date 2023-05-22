Найкращі меми про контрнаступ ЗСУ у Бєлгороді

"Повертається до рідної гавані": найкращі меми дня про Бєлгород
Соцмережі вибухнули мемами, присвяченими повідомленням про те, що Україна нібито розпочала наступ у Бєлгородській області. Користувачі вітають Бєлгород з "поверненням до рідної гавані" та пропонують місцевим жителям бюлетені "референдуму про створення БНР".
Новини.LIVE зібрали найкращі меми та реакції користувачів соцмереж на події у Білгородській області.
"Паніки немає, панікувати нема кому!"
Одними з головних героїв актуальних мемів стали Путін, Шойгу, голова пресслужби російського Міноборони Ігор Конашенков та бойовики СВК "Вагнер".
В связи с тем, что г. Бахмут Донецкой области фактически перестал существовать, украинским правительством было принято решение переименовать в Бахмут город Белгород.— П⚈лиция Ск⚈рби (@policeofsorrow) May 22, 2023
"Зеленський, введи війська!"
Також користувачі соцмереж всіляко обігрують улюблені прийоми російської пропаганди, запевняючи жителів Білгородщини, що "нас там немає".
#Белгород, помните!— Пальма Мерцалова (@sheolab7) May 22, 2023
1. Нас там нет
2. Это всё народное ополчение
3. Если ваш дом расхуярило, убило близких, а вас пытают по подвалам за флаг вашей страны, то будьте спокойны – это такая защита русскоязычного населения!
Цьом і щирі привітання зі звільненням від донецьких ❤️
Тем временем Белгород вышел на митинги с требованием автономности БНР pic.twitter.com/sraVCQcRKT— Eugene 🇺🇦 (@ua_watcher) May 22, 2023
Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, легіон "Свобода Росії" заявив про звільнення населеного пункту у Бєлгородській області. Це повідомлення викликало істеричну реакцію користувачів російського сегменту соцмереж.
Того ж дня голова ГУР Кирило Буданов записав відеозвернення російською мовою, адресоване солдатам ЗС РФ. У своєму зверненні глава української розвідки закликав російських військовослужбовців здаватися в полон, попередивши, що "далі буде гірше".
У свою чергу, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна з інтересом спостерігає за подіями в Бєлгородській області, проте не має до них безпосереднього стосунку.