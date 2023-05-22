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"Возвращается в родную гавань": лучшие мемы дня о Белгороде

22 мая 2023 23:51
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Лучшие мемы о контрнаступлении ВСУ в Белгороде
Пользователи соцсетей шутят о "Белгородской народной республике". Фото: twitter.com/ua_watcher
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Соцсети взорвались мемами, посвященными сообщениям о том, что Украина якобы начала наступление в Белгородской области. Пользователи поздравляют Белгород с "возвращением в родную гавань" и предлагают местным жителям бюллетени "референдума о создании БНР".

Новини.LIVE собрали лучшие мемы и реакции пользователей соцсетей на события в Белгородской области.

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Одними из главных героев актуальных мемов стали Путин, Шойгу, глава пресс-службы российского Минобороны Игорь Конашенков и боевики СВК "Вагнер".

Меми про Бєлгород
"Россияне наступают, но есть нюанс". Фото: соцсети
Меми про Бєлгород - Конашенков
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков разъясняет ситуацию в Белгороде. Фото: соцсети

"Зеленский, введи войска!"

Также пользователи соцсетей вовсю обыгрывают излюбленные приемы российской пропаганды, заверяя жителей Белгородщины, что "нас там нет".

Меми про Бєлгород
Знаменитый мем о распятом мальчике на белгородский лад. Фото: соцсети
Меми про Бєлгород
Меняем "Белгород" на "Білгород"! Фото: соцсети
Меми про Бєлгород
"Бюллетень" о провозглашении независимости Белгородской области. Фото: соцсети
Меми про Бєлгород
Белгород возвращается "в родную гавань". Фото: соцсети
Меми про Бєлгород
Генерал Залужный обучает жителей Белгородской области азам безопасности. Фото: соцсети

Напомним, в понедельник, 22 мая, легион "Свобода России" заявил об освобождении населенного пункта в Белгородской области. Это сообщение вызвало истерическую реакцию у пользователей российского сегмента соцсетей.

В тот же день глава ГУР Кирилл Буданов записал видеообращение на русском языке, адресоваенное солдатам ВС РФ. В своем обращении глава украинской разведки призвал российских военнослужащих сдаваться в плен, предупредив, что "дальше будет хуже".

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области, однако не имеет к ним непосредственного отношения.

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