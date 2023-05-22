Лучшие мемы о контрнаступлении ВСУ в Белгороде

"Возвращается в родную гавань": лучшие мемы дня о Белгороде
Соцсети взорвались мемами, посвященными сообщениям о том, что Украина якобы начала наступление в Белгородской области. Пользователи поздравляют Белгород с "возвращением в родную гавань" и предлагают местным жителям бюллетени "референдума о создании БНР".
Новини.LIVE собрали лучшие мемы и реакции пользователей соцсетей на события в Белгородской области.
"Паники нет, паниковать некому!"
Одними из главных героев актуальных мемов стали Путин, Шойгу, глава пресс-службы российского Минобороны Игорь Конашенков и боевики СВК "Вагнер".
В связи с тем, что г. Бахмут Донецкой области фактически перестал существовать, украинским правительством было принято решение переименовать в Бахмут город Белгород.— П⚈лиция Ск⚈рби (@policeofsorrow) May 22, 2023
"Зеленский, введи войска!"
Также пользователи соцсетей вовсю обыгрывают излюбленные приемы российской пропаганды, заверяя жителей Белгородщины, что "нас там нет".
#Белгород, помните!— Пальма Мерцалова (@sheolab7) May 22, 2023
1. Нас там нет
2. Это всё народное ополчение
3. Если ваш дом расхуярило, убило близких, а вас пытают по подвалам за флаг вашей страны, то будьте спокойны – это такая защита русскоязычного населения!
Цьом і щирі привітання зі звільненням від донецьких ❤️
Тем временем Белгород вышел на митинги с требованием автономности БНР pic.twitter.com/sraVCQcRKT— Eugene 🇺🇦 (@ua_watcher) May 22, 2023
Напомним, в понедельник, 22 мая, легион "Свобода России" заявил об освобождении населенного пункта в Белгородской области. Это сообщение вызвало истерическую реакцию у пользователей российского сегмента соцсетей.
В тот же день глава ГУР Кирилл Буданов записал видеообращение на русском языке, адресоваенное солдатам ВС РФ. В своем обращении глава украинской разведки призвал российских военнослужащих сдаваться в плен, предупредив, что "дальше будет хуже".
В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области, однако не имеет к ним непосредственного отношения.