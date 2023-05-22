Лучшие мемы о контрнаступлении ВСУ в Белгороде

Пользователи соцсетей шутят о "Белгородской народной республике". Фото: twitter.com/ua_watcher

Соцсети взорвались мемами, посвященными сообщениям о том, что Украина якобы начала наступление в Белгородской области. Пользователи поздравляют Белгород с "возвращением в родную гавань" и предлагают местным жителям бюллетени "референдума о создании БНР".

Новини.LIVE собрали лучшие мемы и реакции пользователей соцсетей на события в Белгородской области.

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Одними из главных героев актуальных мемов стали Путин, Шойгу, глава пресс-службы российского Минобороны Игорь Конашенков и боевики СВК "Вагнер".

"Россияне наступают, но есть нюанс". Фото: соцсети

В связи с тем, что г. Бахмут Донецкой области фактически перестал существовать, украинским правительством было принято решение переименовать в Бахмут город Белгород. — П⚈лиция Ск⚈рби (@policeofsorrow) May 22, 2023

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков разъясняет ситуацию в Белгороде. Фото: соцсети

"Зеленский, введи войска!"

Также пользователи соцсетей вовсю обыгрывают излюбленные приемы российской пропаганды, заверяя жителей Белгородщины, что "нас там нет".

#Белгород, помните!

1. Нас там нет

2. Это всё народное ополчение

3. Если ваш дом расхуярило, убило близких, а вас пытают по подвалам за флаг вашей страны, то будьте спокойны – это такая защита русскоязычного населения!



Цьом і щирі привітання зі звільненням від донецьких ❤️ — Пальма Мерцалова (@sheolab7) May 22, 2023

Знаменитый мем о распятом мальчике на белгородский лад. Фото: соцсети

Меняем "Белгород" на "Білгород"! Фото: соцсети

"Бюллетень" о провозглашении независимости Белгородской области. Фото: соцсети

Белгород возвращается "в родную гавань". Фото: соцсети

Генерал Залужный обучает жителей Белгородской области азам безопасности. Фото: соцсети

Тем временем Белгород вышел на митинги с требованием автономности БНР pic.twitter.com/sraVCQcRKT — Eugene 🇺🇦 (@ua_watcher) May 22, 2023

Напомним, в понедельник, 22 мая, легион "Свобода России" заявил об освобождении населенного пункта в Белгородской области. Это сообщение вызвало истерическую реакцию у пользователей российского сегмента соцсетей.

В тот же день глава ГУР Кирилл Буданов записал видеообращение на русском языке, адресоваенное солдатам ВС РФ. В своем обращении глава украинской разведки призвал российских военнослужащих сдаваться в плен, предупредив, что "дальше будет хуже".

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области, однако не имеет к ним непосредственного отношения.