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Російські добровольці з РДК назвали Пригожина "патріотом"

24 червня 2023 09:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російські добровольці з РДК назвали Пригожина "патріотом"
Російські добровольці з “Русского добровольческого корпуса”. Фото: Telegram-канал РДК
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Нікітін назвав Євгена Пригожина патріотом, а кремлівську владу — невиразною. Втім, у РДК визнали, що їхні і Пригожина погляди на майбутнє Росії відрізняються.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на Telegram-каналі "Русского добровольческого корпуса".

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Пригожин — патріот

Командир РДК Денис Нікітін заявив, що Євген Пригожин є справжнім російським патріотом.

"Я думаю, хоч ми і стоїмо по різні боки барикад і маємо різну точку зору на майбутнє РФ, що цілком можу назвати його патріотом Росії, без сарказму та іронії", — наголосив командир добровольчого військового угруповання.

Росії — готуватися

Нікітін підкреслив, що напруга в російській еліті постійно зростала, а санкції проти Росії посилили різноманітні деструктивні процеси.

Тож зараз, заявив командир РДК, в Росії є розлючений і популярний в народі патріот та невиразна політична влада.

"Готуємося!" — наголосив Денис Нікітін.

РДК про бунт Пригожина
РДК про бунт Пригожина

Нагадаємо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.

Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям  передував допис у Telegram-каналі угруповання з підтекстом-натяком. 

В Росії на Першому каналі відбувся екстрений випуск новин. У сюжеті розповіли про "постановку" удару Міноборони РФ по "вагнерівцям" та закликали вжити заходів для затримання Пригожина.

Уранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що захопив усі військові об’єкти в Ростові-на-Дону і чекає на Сергія Шойгу та Валерія Герасимова. Також він пригрозив піти на Москву.

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