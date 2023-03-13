Пригожин признал силу украинских войск, ведущих ожесточенные бои в Бахмуте

Украинские военные в Бахмуте

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что украинские силы ведут упорные бои в Бахмуте, заявив, что "ВСУ борется за каждый метр".

Об этом пишет CNN.

Упорные бои за Бахмут

В новом аудиосообщении, опубликованном на своей странице в Telegram в воскресенье, Пригожин отметил, что "ситуация в Бахмуте очень сложная, враг сражается за каждый метр".

"Чем ближе мы к центру города, тем сильнее бои, тем больше артиллерии работает против нас и тем больше танков. Украинцы выбрасывают бесконечные резервы", — добавил Пригожин.

Какая ситуация в городе

Украинские войска держат большую часть Бахмута, включая центр. То, что из города выведены некоторые подразделения, скорее всего, говорит о ротации, а не является общим приказом на уход. Значительное количество войск продолжает вести боевые действия дальше.

При этом врагу удалось захватить восточную часть города к реке Бахмутке. Основной удар россиян приходится как раз не на город, а с севера в обход города. Наибольшая борьба развернулась за все еще существующий путь поставки, однако под обстрелами противника.

Оккупанты концентрируют все свои силы на Донбассе. Противник преследует цель выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, поэтому он продолжает наращивать интенсивность штурмовых действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Силы и ресурсы, привлеченные для обороны Бахмута, не дают российским войскам реализовать свой замысел и заставляют отказаться от продвижения вперед. Украине необходимо выиграть время для весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.

По прогнозам аналитиков Института изучения войны (ISW), российским войскам в ближайшее время не удастся оцепить Бахмут.

Напомним, совсем недавно Евгений Пригожин рассказал о будущей судьбе "Вагнера" после Бахмутской битвы. Он заявил, что после битвы группа "Вагнера" станет бескомпромиссной идеологической элитарной параллельной военной организацией. Он также сообщил, что группа приступит к новой волне вербовки после захвата Бахмута и переформируется в армию с идеологическим компонентом.