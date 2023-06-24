Пригожин заявив, що сьогодні ж почне штурмувати Москву

Найманці приватної компанії "Вагнер". Фото: росЗМІ

Уже сьогодні, 24 червня, приватна військова компанія "Вагнер" почне атаку на Москву. Євген Пригожин заявив, що має під рукою 35 тисяч досвідчених бійців.

Про це власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив на своєму офіційному Telegram-каналі.

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Штурм Москви

За словами Євгена Пригожина, підрозділи його приватної армії сьогодні ж, 24 червня, розпочнуть штурм Москви.

"Наші підрозділи розбилися на кілька колон з різних боків прямо біля в'їзду до Москви", — заявив очільник бунту.

Скільки найманців має Пригожин

Власник ПВК "Вагнер" наголосив, що у його розпорядженні є 35 тисяч бійців.

Вони, зазначив Пригожин:

досвідчені;

загартовані;

рішуче налаштовані.

Пригожин про майбутній штурм Москви

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.