Пригожин заявил, что сегодня же начнет штурмовать Москву

Наемники частной компании "Вагнер". Фото: росСМИ

Уже сегодня, 24 июня,частная военная компания "Вагнер" начнет атаку на Москву. Евгений Пригожин заявил, что у него под рукой 35 тысяч опытных бойцов.

Об этом владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил на своем официальном Telegram-канале.

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Штурм Москвы

По словам Евгения Пригожина, подразделения его частной армии сегодня же, 24 июня, приступят к штурму Москвы.

"Наши подразделения разбились на несколько колонн с разных сторон прямо у въезда в Москву", — заявил глава бунта.

Сколько наемников есть у Пригожина

Владелец ЧВК "Вагнер" подчеркнул, что в его распоряжении 35 тысяч бойцов.

Они, отметил Пригожин:

опытные;

закаленные;

решительно настроены.

Пригожин о предстоящем штурме Москвы

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.