Пригожин заявил, что сегодня же начнет штурмовать Москву
Уже сегодня, 24 июня,частная военная компания "Вагнер" начнет атаку на Москву. Евгений Пригожин заявил, что у него под рукой 35 тысяч опытных бойцов.
Об этом владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил на своем официальном Telegram-канале.
Штурм Москвы
По словам Евгения Пригожина, подразделения его частной армии сегодня же, 24 июня, приступят к штурму Москвы.
"Наши подразделения разбились на несколько колонн с разных сторон прямо у въезда в Москву", — заявил глава бунта.
Сколько наемников есть у Пригожина
Владелец ЧВК "Вагнер" подчеркнул, что в его распоряжении 35 тысяч бойцов.
Они, отметил Пригожин:
- опытные;
- закаленные;
- решительно настроены.
Что известно о бунте Пригожина
23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.
Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".
Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.
А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.
Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.