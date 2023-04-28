Пограничники показали, какое возмездие приготовили россиянам за удар по Умани

Пограничники написали на снаряде "За Умань!" Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники приготовили российским захватчикам возмездие за ракетную атаку по жилому дому в Умани Черкасской области, в результате которой, как известно, погибли по меньшей мере 20 человек.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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"За Умань!"

Так, пограничники показали видео, на котором видно, как один из них подписывает снаряды словами "За Умань!", а другой отправляет их в установку, а уже через секунду слышно: "Работаю!".

"За Умань!" — пограничники подготовили справедливое возмездие за российский террор!" — говорится в сообщении.

Напомним, в Умани Черкасской области увеличилось количество погибших в результате российского удара по жилому дому. По последним данным, жертвами атаки оккупантов стали 20 человек. Спасательная операция продолжается.

Также мы писали, что в городе объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия отменены на неопределенный срок.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за совершенное.

Военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказал мнение, что, скорее всего, российские войска в ночь на пятницу, 28 апреля, пытались ударить по имеющим для них стратегическое значение объектам в Умани. Однако промахнулись и попали по жилому дому. Это означает, что их ракеты или дефективные или полученные ими разведданные не совпадают с реальностью.