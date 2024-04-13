Пограничники ударили по группе пехоты россиян на Донеччине — взрывные кадры
Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую армию и ее технику на нашей земле. Так, пограничники бригады Гвардии наступления "Помста" ударили по группе пехоты оккупантов в Донецкой области.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ.
Уничтожение оккупантов на Донеччине
Украинские пограничники бригады Гвардии наступления "Помста" нанесли удар по группе пехоты оккупантов в Донецкой области.
На видео видно, как во время движения вражеской группы возле них происходит взрыв, а захватчики разбегаются по сторонам.
В результате работы защитников был ликвидирован один российский военный и еще четыре ранены.
Напомним, пограничникам удалось ликвидировать четыре автомобиля оккупантов на фронте. Речь идет об одной "буханке" и трех легковых автомобилях.
Также мы писали, что пограничники Гвардии наступления "Сталевий кордон" уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Поле-21".
А на днях украинские воины уничтожили замаскированный вражеский склад вблизи Клещеевки.
Кроме того, бойцы Третьей штурмовой бригады показали точный удар HIMARS по расположению россиян.
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