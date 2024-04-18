Ракетный удар по Чернигову — количество погибших снова возросло

Поисково-спасательная операция в Чернигове. Фото: ГСЧС

В Чернигове снова возросло число погибших в результате обстрела 17 апреля. Известно, что российские оккупанты убили 18 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram в четверг, 18 апреля.

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"По состоянию на утро погибли 18 человек и 77 пострадали (из них четыре ребенка) в т.ч. три человека спасены из-под завалов", — говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция в Чернигове. Фото: ГСЧС

Психологическую помощь оказали 58 лицам. В ГСЧС рассказали, что вывезено 1 тыс. 580 тонн строительного мусора, а также разобрано 71% разрушенной части здания.

Поисково-спасательная операция в Чернигове. Фото: ГСЧС

Поисково-спасательная операция в Чернигове. Фото: ГСЧС

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 17 апреля около 09:00 армия России нанесла три ракетных удара по Чернигову. Сообщили о погибших и травмированных. Как отметили в ОВА, под прицелом находился центр города.

Впоследствии в сети появились кадры удара по Чернигову, а президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку.

Позже стало известно, что из-за российского ракетного удара по Чернигову погибла лейтенант полиции Алина Николаевец. Ей было 25 лет.