Спасательная операция в Умани: Новини.LIVE с места происшествия вживую

Спасательная операция в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В настоящее время в Умани продолжается спасательная операция после ночной атаки россиян. Число жертв уже увеличилось до 14.

Корреспонденты Новини.LIVE находятся на месте происшествия.

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Ночная атака Умани

В ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Российские оккупационные войска обстреляли Умань.

По состоянию на 12:40 28 апреля в обстрелянном российскими оккупантами многоэтажном жилом доме погибли 14 человек. Среди погибших двое десятилетних детей.

Корреспондентка Новини.LIVE, которая находится в Умани, сообщила, что в разрушенном ракетой подъезде до сих пор продолжается пожар, который пытаются потушить.

На месте трагедии работают несколько сотен спасателей, которые пытаются разобрать завалы. Сколько людей до сих пор находится под развалинами дома, пока неизвестно.

Помимо разрушенной ракетой многоэтажки, пострадали и окрестные дома.

Спасательная операция в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Спасательная операция в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Спасательная операция в городе Умань. Фото: Новини.LIVE

Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. К настоящему времени уже известно о 14 погибших и девяти раненых. Разбор завалов продолжается.

В городе объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.