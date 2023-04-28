Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Спасательная операция в Умани: Новини.LIVE с места происшествия вживую arrow

Спасательная операция в Умани: Новини.LIVE с места происшествия вживую

28 апреля 2023 13:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Спасательная операция в Умани: Новини.LIVE с места происшествия вживую
Спасательная операция в Киеве. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В настоящее время в Умани продолжается спасательная операция после ночной атаки россиян. Число жертв уже увеличилось до 14.

Корреспонденты Новини.LIVE находятся на месте происшествия.

Читайте также:

Ночная атака Умани

В ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Российские оккупационные войска обстреляли Умань.

По состоянию на 12:40 28 апреля в обстрелянном российскими оккупантами многоэтажном жилом доме погибли 14 человек. Среди погибших двое десятилетних детей.

Корреспондентка Новини.LIVE, которая находится в Умани, сообщила, что в разрушенном ракетой подъезде до сих пор продолжается пожар, который пытаются потушить.

На месте трагедии работают несколько сотен спасателей, которые пытаются разобрать завалы. Сколько людей до сих пор находится под развалинами дома, пока неизвестно.

Помимо разрушенной ракетой многоэтажки, пострадали и окрестные дома.

null
Спасательная операция в Киеве. Фото: Новини.LIVE
null
Спасательная операция в Киеве. Фото: Новини.LIVE
null
Спасательная операция в городе Умань. Фото: Новини.LIVE

Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. К настоящему времени уже известно о 14 погибших и девяти раненых. Разбор завалов продолжается.

В городе объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас