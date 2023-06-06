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Россия может сбросить на Белгород ядерную бомбу, — Пригожин

6 июня 2023 15:30
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Россия может нанести ядерный удар по Белгороду, - Пригожин
Евгений Пригожин. Фото: t.me/concordgroup_official
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Глава ЧВК "Вагнер", военный преступник Евгений Пригожин заявил, что Кремль может нанести тактический ядерный удар по Белгородской области.

Это предположение он озвучил в интервью сепаратисткому телеграм-каналу "Донбасс Сейчас".

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Возможное нанесение ядерного удара Пригожин связывает с поражением российских войск в Белгородской области.

"Я боюсь, как бы у них не было паскудной мысли ядрену бомбочку на свою территорию кинуть. И не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им (ВСУ, — ред.) продвигаться, потому что по чужой кидать страшно, а по своей кинем, покажем, какие мы красавчики психически больные. Глядишь, ВСУ будет стоять в какой-нибудь деревеньке, а мы там типа тактическим ядерным оружием", — поделился своей догадкой главарь ЧВК "Вагнер".

Впрочем, Пригожин сомневается в успехе этого мероприятия.

"С большим вопросом, если оно (ядерное оружие, — ред.) будет нормально работать, глядя на то, в каком виде они все остальное держат", — добавил он.

"Грязная бомба"

Практически одновременно с заявлением Пригожина российские СМИ распространили очередное заявление ФСБ о том, что Украина якобы планировала совершить на территории России теракт с помощью "грязной бомбы".

"По данным ФСБ, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов для организации диверсий в России создал подразделение с легкомоторной авиацией, с начала 2023 года оно совершило пять боевых вылетов на территорию РФ, повредив объекты ТЭК в приграничных районах", — пишет РИА Новости.

Тем не менее, 6 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы журналистов о "грязной бомбе".

Напомним, ранее Пригожин заявил, что "вагнеровцы", которых он вывел из Бахмута, могут отправиться "защищать" Белгородскую область, не спрашивая разрешения у минобороны РФ.

Кроме того, он обвинил российское военное руководство в том, что оно приказало заминировать пути отхода ЧВК "Вагнер" из Бахмута.

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