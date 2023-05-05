Стало известно, в каком месте россияне концентрируют танки

Танкисты армии агрессора готовятся к наступлению. Фото: РосСМИ

Командование российских оккупационных войск не оставляет намерений захватить Донбасс в пределах Донецкой и Луганской областей. С этой целью враг готовит и собирает бронетанковое соединение в районе Лиманского направления.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"На Лиманском направлении: под Кременной зафиксирована передислокация техники", — сказал Снегирев.

По его словам, оккупанты собирают ударный "танковый кулак" и, вероятно, намерены атаковать ЗСУ из-под Кременной в сторону Лимана.

В частности, как отметил военный эксперт, на Лиманское направление противник перебрасывает свои дополнительные подразделения. В первую очередь, речь идет об усилении личным составом и тяжелой бронетехникой.

Так, отметил Снегирев, на этом участке фронта, вблизи Кременной в Луганской области, появились новые подразделения 3-й и 24-й бригад спецназначения, 144-й и 3-й мотострелковых дивизий и 90-й танковой дивизии ВС РФ. Также в направлении Белогоровки зафиксирована передислокация тяжелой бронетехники ОТБ "Август" из состава так называемого "2-го АК ЛНР".

В то же время, по информации местных источников, в последние дни была зафиксирована передислокация в направлении населенного пункта Диброва отдельных подразделений 98-й воздушно-десантной дивизии противника (она дислоцируется в российском городе Иваново).

Как отметил Снегирев, на этом направлении подразделения ВСУ в течение нескольких последних дней отразили многочисленные штурмы.

"Враг не смог захватить украинские позиции. Российские оккупанты понесли многочисленные потери, десять захватчиков взяли в плен", — поделился информацией военный аналитик.

Что происходит на Донбассе

Российские оккупационные войска временно приостановили свою активность в намерениях захватить Угледар. Это связано с изменением тактики атак на основе полного провала предыдущих.

Во временно оккупированном Мариуполе россияне наладили работу призывных комиссий с целью мобилизации в свои армии местного населения.

Кроме того, командование российских оккупационных войск рассматривает возможность своего прорыва в Донбассе и формирует для этого ударный кулак. Он может быть применен в направлении Курахово.