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Россияне готовят второй этап контрнаступления

2 мая 2023 11:00
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Враг готовится повторить свое контрнаступление в мае
Российские артиллеристы ведут обстрел. Фото: росСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Командование российских оккупационных войск может начать второй этап своего контрнаступления. Это может случиться в первой декаде мая.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Следует напомнить, что наши западные партнеры считают, что россияне также, как и мы, накапливают, свои технические возможности, чтобы их использовать как только стабилизируются и станут более благоприятными погодные условия", сказал Селезнев.

По его словам, перспективы развития такой ситуации есть.

"Где-то в первой декаде мая почва просохнет до такого состояния, когда ее можно будет использовать для перемещения колесной бронетехники и танков и тогда может что-то начаться", — предположил военный эксперт.

Как Украина готовится к контрнаступлению

По словам координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джона Кирби, с улучшением погодных условий в Украине российские силы могут пойти в наступление по нескольким направлениям. США усиливают безопасность помощи Украине, чтобы ВСУ имели все возможности для собственного контрнаступления.

По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, контрнаступление Украины будет состоять из "десятков и сотен различных действий" и от него будет зависеть то, как будет развиваться дальше Великая война.

В Великобритании украинские военные изучают организацию и ведение боев в городской застройке. Занятия проводят шведские инструкторы.

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