Мобилизация в России: российские генералы вводят новые формы пополнения армейских рядов

В россии продолжается скрытая мобилизация в вооруженные силы

Российское военное командование обрело новый вид привлечения свежих сил в армейские ряды в рамках скрытой "частичной мобилизации". При этом штабные служаки придумали для этого новую интересную формулировку.

Об этом в комментарии Новини.LIVE поделился военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"Россияне проводят мероприятия по пополнению личным составом рядов армии с интересной формулировкой: призыв для мобилизации на контракт", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

По его словам, такой понятийной формулировки, которая исключает друг друга, быть не может, но — не в российской армии.

"Или вы призываете за мобилизацией частичной или общей, или вы осуществляете рекрутинговую кампанию и приглашаете на контракт", — объяснил Селезнев.

Как в россии берут на армейскую службу

Российские власти, вероятно, готовятся к более широкому призыву на военную службу для обеспечения своих потребностей. В частности, из-за повышения призывного возраста россия планирует добиться того, чтобы обучение в высших учебных заведениях не стало основанием для отсрочки от службы в армии.

Напомним, как отметили ранее в ISW, законопроект госдумы рф о повышении призывного возраста свидетельствует о том, что в будущем кремль не планирует проводить полную мобилизацию. Немедленное повышение призывного возраста, вероятно, преследует цель расширить число призывников, чтобы удовлетворить определенную часть непосредственных потребностей российских военных в живой силе в Украине, а затем уменьшить общие требования общества рф к призыву в последующие годы.

Также известно, что на фоне колоссальных потерь армии россии оккупанты решили объявить масштабную кампанию по набору контрактников. По данным росСМИ, кремль хочет привлечь 400 тысяч таких добровольцев.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko