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Российские добровольцы из РДК назвали Пригожина "патриотом"

24 июня 2023 09:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Российские добровольцы из РДК назвали Пригожина "патриотом"
Российские добровольцы из "Русского добровольческого корпуса". Фото: Telegram-канал РДК
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин назвал Евгения Пригожина патриотом, а кремлевскую власть — невнятной. Впрочем, в РДК признали, что их и Пригожина взгляды на будущее России отличаются.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса".

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Пригожин — патриот

Командир РДК Денис Никитин заявил, что Евгений Пригожин является настоящим российским патриотом.

"Я думаю, хоть мы и стоим по разные стороны баррикад и имеем разную точку зрения на будущее РФ, что вполне могу назвать его патриотом России, без сарказма и иронии", — подчеркнул командир добровольческой военной группировки.

России — готовиться

Никитин подчеркнул, что напряжение в российской элите постоянно росло, а санкции против России усилили всевозможные деструктивные процессы.

Поэтому сейчас, заявил командир РДК, в России разъяренный и популярный в народе патриот и невнятная политическая власть.

"Готовимся!" — подчеркнул Денис Никитин.

РДК о бунте Пригожина
РДК о бунте Пригожина

Напомним, что в администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают сценарий начала гражданской войны в России.

Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. Кроме того, этим событиям предшествовало сообщение в Telegram-канале группировки с намекающим подтекстом.

В России на Первом канале состоялся экстренный выпуск новостей. В сюжете рассказали о "постановке" удара Минобороны РФ по "вагнеровцам" и призвали принять меры по задержанию Пригожина.

Утром 24 июня Евгений Пригожин заявил, что захватил все военные объекты в Ростове-на-Дону и ждет Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Также он пригрозил пойти на Москву.

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