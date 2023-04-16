Російські обстріли багатоповерхівки у Слов'янську: аварійно-рятувальні роботи тривають

Наслідки російського удару по п'ятиповерховому будинку в Слов'янську. Фото: ДСНС

У Слов'янську Донецької області все ще тривають аварійно-рятувальні роботи на місці частково зруйнованого п'ятиповерхового будинку. Під завалами ще перебувають люди.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Аварійно-рятувальні роботи у Слов'янську

Зазначається, що станом на 08:00 ранку 16 квітня на місці зруйнованого внаслідок обстрілу п'ятиповерхового будинку тривають аварійно-рятувальні роботи.

Наразі проведено розбір 107 т зруйнованих будівельних конструкцій, роботи тривають.

За інформацією Національної поліції, під завалом можливе перебування ще чотирьох осіб. Дві людини врятовані, тіла шістьох загиблих підняті з-під завалів зруйнованої п'ятиповерхівки.

Загалом у результаті масованого ворожого удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення.

"Всього до проведення робіт залучено 43 особи та дев'ять одиниць техніки, з них від ДСНС залучено 32 осіб особового складу та вісім одиниць техніки. Від інших служб — одна одиниця техніки та 11 осіб", — розповіли у ДСНС.

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: ДСНС 1 / 5

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку у Слов'янську. Місцеві жителі чули щонайменше 11 вибухів.

За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, російські терористи влучили у три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола.

На звірський обстріл багатоповерхівки відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Також працівники патрульної поліції Слов'янська Донецької області опинилися неподалік місця російського удару по багатоповерхівці. Їм вдалося зафіксувати перші хвилини після ворожої атаки на відео.