Российские обстрелы многоэтажки в Славянске: аварийно-спасательные работы продолжаются

Последствия русского удара по пятиэтажному дому в Славянске. Фото: ГСЧС

В Славянске Донецкой области все еще продолжаются аварийно-спасательные работы на месте частично разрушенного пятиэтажного дома. Под завалами еще находятся люди.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Аварийно-спасательные работы в Славянске

Отмечается, что по состоянию на 08:00 утра 16 апреля, на месте разрушенного в результате обстрела пятиэтажного дома, продолжаются аварийно-спасательные работы.

Проведен разбор 107 т разрушенных строительных конструкций, работы продолжаются.

По информации Национальной полиции, под завалом возможно пребывание еще четырех человек. Два человека спасены, тела шести погибших подняты из-под завалов разрушенной пятиэтажки.

Всего в результате массированного вражеского удара 11 человек погибли, 22 получили ранения.

"Всего к проведению работ привлечены 43 человека и девять единиц техники, из них от ГСЧС привлечены 32 человека личного состава и восемь единиц техники. От других служб — одна единица техники и 11 человек", — рассказали в ГСЧС.

Последствия обстрела Славянска. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Славянска. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Славянска. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Славянска. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Славянска. Фото: ГСЧС 1/5 _ 5

Напомним, в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Славянске. Местные жители слышали не менее 11 взрывов.

По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, российские террористы попали в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух — произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг.

На зверский обстрел многоэтажки отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Также работники патрульной полиции Славянска Донецкой области оказались недалеко от места российского удара по многоэтажке. Им удалось зафиксировать первые минуты после вражеской атаки на видео.