Российские солдаты жалуются на колоссальные потери вблизи Часового Яра — перехват ГУР

Раненый русский солдат во фронтовом тылу. Фото иллюстративное: росСМИ

В рядах российской армии растут жалобы на колоссальные потери среди личного состава в результате неудачных штурмов Часового Яра в Донецкой области. Как стало известно по словам захватчиков, не помогают даже подкрепления.

Перехваченный разговор показали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Читайте также:

Перехваченный разговор оккупанта

В разговоре (вероятно с другим военнослужащим) солдат пожаловался, что при массированных штурмах Часового Яра, российские войска несут потери даже с переброшенным подкреплением.

"Я говорю то, что народ набирают, п****ец, а они, похода, все утилизируются в этом Часовом Яру. Там же наступление идет, у вас стоит фронт, поэтому, пожалуй, их и не видно", — жалуется оккупант.

Также вражеский боец добавил, что Минобороны РФ продолжает врать о льготах для солдат-контрактников.

"Просто сейчас, говорю, развесили плакаты: там и миллион двести, одновременные выплаты там, все дела, льготы, ****ты, б**", — говорит солдат.

Напомним, ранее силовое ведомство обнародовало перехваченный телефонный разговор российского военнослужащего, жалующегося, что в Минобороны России скрывают потери живой силы, чтобы не платить родственникам мертвых оккупантов компенсации.

Также разведчики показали другой разговор, где российский солдат рассказал матери об убийстве своего командира, не нравившегося личному составу.

В то же время журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в Часов Яр перебросили спецназ военной разведки ГУР для обороны города.

А боец ​​5-й ОШБР Михаил Онуфер объяснил, что важность города для россиян в том, что его захват может стать плацдармом для штурма Константиновки.