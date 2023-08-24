Оружие украинского производства на российско-украинской войне

Самоходная артиллерийская установка "Богдана". Фото: АрмияInform

Украинская армия за время полномасштабной войны получила от западных партнеров множество разнообразного оружия. Но в боях против российских оккупантов Вооруженные силы используют и отечественные разработки, о которых — в сегодняшнем материале.

"Стугна" и "Корсар"

Противотанковый ракетный комплекс "Стугна" был разработан конструкторским бюро "Луч". Разработки начались еще в 2005 году. В 2011-м "Стугна" была принята на вооружение ВСУ, в 2015-м это украинское оружие прошло сертификацию по стандартам НАТО, а в 2018 году в Вооруженные силы доставили 2500 ракет для этого отечественного ПТРК.

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Использование отечественного противоракетного комплекса против российских оккупантов началось еще до 24 февраля 2022-го, на линии разграничения на Донбассе. Но, конечно же, главную свою славу это украинское оружие снискало уже после начала полномасштабного вторжения. В легендарном бою возле села Скибин Киевской области (являющегося северной окраиной города Бровары, пригорода столицы) военнослужащие 112-й киевской бригады территориальной обороны уничтожили с помощью "Стугны" пять единиц военной техники россиян, в частности, два танка.

Кроме того, украинские военные начали успешно использовать противотанковый комплекс для ударов по воздушным целям. В апреле-мае прошлого года из "Стугны" были сбиты два российских вертолета Ка-52, знаменитые "Аллигаторы", которые являются одной из новейших разработок российского ВПК. Один "Аллигатор" стоил российскому бюджету 16 млн долларов, а стоимость одной ракеты РК-2, которую использует "Стугна", — от 25 до 50 тысяч долларов, в зависимости от модификации.

Вместе со "Стугной" украинская армия использовала на фронтах российско-украинской войны другой отечественный противотанковый комплекс "Корсар". Еще в апреле 2022-го на территории Харьковской области военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады подбили с помощью этого ПТРК российский вертолет Ми-8.

"Нептун"

Береговой мобильный ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" так же, как и "Стугна", был разработан специалистами конструкторского бюро "Луч". В апреле 2019-го в Одесской области прошли испытания "Нептуна", а в августе 2020-го это оружие стало частью Вооруженных сил Украины.

В начале полномасштабной войны в Украине была только одна готовая серийная пусковая установка РК-360МЦ, вторую только начали разрабатывать в январе 2022 года. Но даже один-единственный "Нептун" вошел своими действиями в историю не только российско-украинской войны, но и мировой военной науки. Поскольку именно ракетами из этого комплекса был уничтожен главный корабль российского Черноморского флота России.

В апреле 2022-го, когда ВСУ еще не имели западные дальнобойные ракеты (да и не факт, что партнеры по коалиции "Рамштайн" позволили их использовать в нейтральных водах), а угроза высадки десанта на черноморском побережье Одесчины и Николаевщины была более чем серьезной, украинская армия нанесла решающий удар по российскому ЧФ. 13 апреля двумя ракетами "Нептун" был обстрелян флагман Черноморского флота страны-агрессора ракетный крейсер "Москва".

Успешный удар ракеты из РК-360МЦ привел к тому, что на следующий день "Москва" пошла ко дну. А россияне, поняв, что их ждет в случае попытки высадки десанта, наконец оставили эту идею. Последний раз в мире крейсер топили еще в 1982 году, когда во время Фолклендской войны британцы уничтожили аргентинский корабль General Belgrano. А российский/советский флот в последний раз до "Москвы" терял корабль-флагман одного из своих флотов еще во время русско-японской войны 1904-1905 годов. Поэтому достижение украинского "Нептуна" действительно уникально.

"Богдана"

Самоходная колесная гаубица "Богдана" — один из новейших образцов отечественного оружия, который используют вооруженные силы Украины. Эту САУ начали разрабатывать в 2016 году, а в 2018 году на параде ко Дню Независимости ее впервые продемонстрировали публично. Разработчик этой гаубицы — Краматорский завод тяжелого станкостроения, он же изготовил и большинство деталей для нового оружия (всего к производству "Богданы" было привлечено около десятка украинских компаний).

Испытание САУ 2С22 происходило вплоть до начала полномасштабного российского вторжения. А в начале текущего года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что "Богдана" запущена в серийное производство. Впрочем, прославиться на российско-украинской войне украинская САУ успела еще в 2022 году.

25 февраля опытный образец "Богданы" в разобранном виде тайно перевезли из Краматорска в Житомир. Там ее собрали снова и начали готовить к отправке на фронт. А через несколько месяцев 2С22 своим выстрелом уничтожил российский зенитно-пушечный комплекс "Панцирь" на острове Змеиный. Сам Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил важную роль "Богданы" в освобождении этого украинского острова от российской оккупации.

После этого другие экземпляры "Богданы" активно использовались на восточном направлении, в частности под Бахмутом и на других участках фронта в Донецкой области.

Дроны

Все вышеупомянутые образцы украинского оружия, ставшие настоящими легендами российско-украинской войны (и имеющие все шансы получить долгую и успешную жизнь после войны в вооруженных силах других стран), были разработаны еще до начала полномасштабного вторжения. Но есть среди украинского оружия, которое используется в нынешнем военном конфликте, те образцы вооружения, не только сами они, но даже идея их появления появилась уже после 24 февраля 2022 года.

Речь идет о дронах. За полтора года полномасштабной войны в Украине появилась целая куча различных проектов беспилотных летательных аппаратов — как разведывательных, так и ударных. Поскольку Новини.LIVE подробно расписывали особенности разных отечественных дронов, мы не будем повторяться, только напомним — что писали о разведывательном беспилотнике "Сыч", о малом дроне Mini Shark, предшественником которого была большая "Акула", о беспилотнике-"невидимке" SpyGun, об ударном дроне Vampire, наконец, о морском дроне Magura V5.

По ссылкам вы можете прочитать об украинских беспилотниках подробно, тут же мы отметим, что область производства беспилотников по понятным причинам оказалась едва ли не самой удобной для украинской промышленности — и та отреагировала очень быстро, эффективно и разнообразно. Подробная история создания и использования отечественных беспилотников на нынешней войне еще будет написана, после завершения этого военного конфликта мы узнаем и о том, в каких условиях производили те или иные дроны, где они производились, как работали на фронте. Сейчас же следует отметить то, что украинская промышленность на примере дронов продемонстрировала свою гибкость и готовность к работе на общую, всеукраинскую Победу.