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Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 12 июня

12 июня 2023 16:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 12 июня
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

За ходом главных событий на фронте войны, начатой Россией в Украине, можно наблюдать в режиме реального времени. На онлайн картах можно увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 12 июня.

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DeepState

Отмечается, что ВСУ освободили населенный пункт Сторожево, что в Донецкой области. Над поселком снова развевается украинский флаг.

"Операция началась примерно в 5 утра, мы высадились из своих бронированных машин и начали штурм", — рассказал один из воинов о начале военной операции.

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Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным – территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Продвижение сил обороны под Бахмутом

Украинская армия на Бахмутском направлении уничтожила более 60 оккупантов и нанесла ранения восьми десяткам захватчиков. Силы обороны Украины продвинулись на 700 метров.

На фронте в районе города Бахмут украинские войска ведут позиционные бои, оттесняя при этом российских окупантов на восток.

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Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Успехи в Запорожской области

Также запорожские терроборонцы объявили об освобождении села Новодаровка Пологовского района от российских войск

Выгнали русские войска из этого населенного пункта механизированное подразделение и сводное подразделение Запорожской отдельной бригады территориальной обороны.

Как отметили представители бригады, Новодаровка была освобождена от оккупационных войск еще 4 июня. После этого россияне активно пытались вернуть утраченные позиции.

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Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 25 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Белогоровки, Ивановского и Белой Горы, Авдеевки, Марьинки, сообщали в Генштабе ВСУ.

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Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) рассказали, что ВСУ продолжают контрнаступление по меньшей мере на трех участках фронта, тогда как российские оккупанты пытаются приуменьшить новые территориальные достижения украинских сил. В свою очередь осушение Каховского водохранилища становится новым фактором смены местности, который может повлиять на дальнейшие бои на юге Украины.

Аналитики ISW уверяют, что 10-11 июня украинская армия провела контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и получила территориальные достижения.

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Карта боев.
Инфографика: ISW

По информации Института изучения войны, наступления ВСУ в западной части Донбасса и Запорожья визуально подтверждены, о них свидетельствуют даже источники РФ, хотя и пытаются приуменьшить значение этих операций ВСУ.

ISW также отмечает, что армия России опрокидывает наиболее боеспособные подразделения из Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское, о чем 11 июня сообщала Анна Маляр.

По ее словам, речь идет о опрокидывании подразделений 49-й общевойсковой армии (Южный военный округ армии РФ) и неуточненных подразделений морской пехоты и ВДВ из Херсона в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС.

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Карта боев. Херсонской и Николаевской области.
Инфографика: ISW

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что на фронтах пока не наблюдается полномасштабного наступления Вооруженных сил Украины. В то же время идут операции по улучшению тактических условий Сил обороны.

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