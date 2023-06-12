Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 12 июня
За ходом главных событий на фронте войны, начатой Россией в Украине, можно наблюдать в режиме реального времени. На онлайн картах можно увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новости.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 12 июня.
DeepState
Отмечается, что ВСУ освободили населенный пункт Сторожево, что в Донецкой области. Над поселком снова развевается украинский флаг.
"Операция началась примерно в 5 утра, мы высадились из своих бронированных машин и начали штурм", — рассказал один из воинов о начале военной операции.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным – территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Продвижение сил обороны под Бахмутом
Украинская армия на Бахмутском направлении уничтожила более 60 оккупантов и нанесла ранения восьми десяткам захватчиков. Силы обороны Украины продвинулись на 700 метров.
На фронте в районе города Бахмут украинские войска ведут позиционные бои, оттесняя при этом российских окупантов на восток.
Успехи в Запорожской области
Также запорожские терроборонцы объявили об освобождении села Новодаровка Пологовского района от российских войск.
Выгнали русские войска из этого населенного пункта механизированное подразделение и сводное подразделение Запорожской отдельной бригады территориальной обороны.
Как отметили представители бригады, Новодаровка была освобождена от оккупационных войск еще 4 июня. После этого россияне активно пытались вернуть утраченные позиции.
Liveuamap
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 25 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Белогоровки, Ивановского и Белой Горы, Авдеевки, Марьинки, сообщали в Генштабе ВСУ.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) рассказали, что ВСУ продолжают контрнаступление по меньшей мере на трех участках фронта, тогда как российские оккупанты пытаются приуменьшить новые территориальные достижения украинских сил. В свою очередь осушение Каховского водохранилища становится новым фактором смены местности, который может повлиять на дальнейшие бои на юге Украины.
Аналитики ISW уверяют, что 10-11 июня украинская армия провела контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и получила территориальные достижения.
По информации Института изучения войны, наступления ВСУ в западной части Донбасса и Запорожья визуально подтверждены, о них свидетельствуют даже источники РФ, хотя и пытаются приуменьшить значение этих операций ВСУ.
ISW также отмечает, что армия России опрокидывает наиболее боеспособные подразделения из Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское, о чем 11 июня сообщала Анна Маляр.
По ее словам, речь идет о опрокидывании подразделений 49-й общевойсковой армии (Южный военный округ армии РФ) и неуточненных подразделений морской пехоты и ВДВ из Херсона в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС.
Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что на фронтах пока не наблюдается полномасштабного наступления Вооруженных сил Украины. В то же время идут операции по улучшению тактических условий Сил обороны.