Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 12 июня

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За ходом главных событий на фронте войны, начатой Россией в Украине, можно наблюдать в режиме реального времени. На онлайн картах можно увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 12 июня.

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DeepState

Отмечается, что ВСУ освободили населенный пункт Сторожево, что в Донецкой области. Над поселком снова развевается украинский флаг.

"Операция началась примерно в 5 утра, мы высадились из своих бронированных машин и начали штурм", — рассказал один из воинов о начале военной операции.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

– территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Продвижение сил обороны под Бахмутом

Украинская армия на Бахмутском направлении уничтожила более 60 оккупантов и нанесла ранения восьми десяткам захватчиков. Силы обороны Украины продвинулись на 700 метров.

На фронте в районе города Бахмут украинские войска ведут позиционные бои, оттесняя при этом российских окупантов на восток.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Успехи в Запорожской области

Также запорожские терроборонцы объявили об освобождении села Новодаровка Пологовского района от российских войск.

Выгнали русские войска из этого населенного пункта механизированное подразделение и сводное подразделение Запорожской отдельной бригады территориальной обороны.

Как отметили представители бригады, Новодаровка была освобождена от оккупационных войск еще 4 июня. После этого россияне активно пытались вернуть утраченные позиции.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 25 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Белогоровки, Ивановского и Белой Горы, Авдеевки, Марьинки, сообщали в Генштабе ВСУ.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) рассказали, что ВСУ продолжают контрнаступление по меньшей мере на трех участках фронта, тогда как российские оккупанты пытаются приуменьшить новые территориальные достижения украинских сил. В свою очередь осушение Каховского водохранилища становится новым фактором смены местности, который может повлиять на дальнейшие бои на юге Украины.

Аналитики ISW уверяют, что 10-11 июня украинская армия провела контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и получила территориальные достижения.

Карта боев.

Инфографика: ISW

По информации Института изучения войны, наступления ВСУ в западной части Донбасса и Запорожья визуально подтверждены, о них свидетельствуют даже источники РФ, хотя и пытаются приуменьшить значение этих операций ВСУ.

ISW также отмечает, что армия России опрокидывает наиболее боеспособные подразделения из Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское, о чем 11 июня сообщала Анна Маляр.

По ее словам, речь идет о опрокидывании подразделений 49-й общевойсковой армии (Южный военный округ армии РФ) и неуточненных подразделений морской пехоты и ВДВ из Херсона в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС.

Карта боев. Херсонской и Николаевской области.

Инфографика: ISW

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что на фронтах пока не наблюдается полномасштабного наступления Вооруженных сил Украины. В то же время идут операции по улучшению тактических условий Сил обороны.