В Генштабе рассказали об ударах по оккупантам 12 февраля

В Генштабе рассказали об ударах по оккупантам сегодня
Украинские защитники не перестают отправлять на тот свет оккупантов вместе с их техникой. В течение сегодняшнего дня ВСУ несколько раз ударили по захватчикам.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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По информации Генштаба, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили восемь районов сосредоточения живой силы, одну позицию противовоздушной обороны и два склада боеприпасов противника.
Напомним, 11 февраля украинские защитники уничтожили 900 российских оккупантов. Кроме того, враг понес потери в технике.
Как известно, за 10 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны рекордное количество оккупантов — 1140 человек. Кроме того, россияне потеряли девять танков, три бронемашины и 19 артиллерийских систем.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты продолжают неудачные попытки пополнить количество военных на фронте. В частности, более тысячи новых мужчин, завербованных из тюрем в Крыму, перебросили на фронт с начала февраля.