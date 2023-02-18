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Бойцы ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов: общие потери противника по состоянию на 18 февраля

18 февраля 2023 08:15
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Бойцы ВСУ уничтожили более тысячи окупантов: общие потери противника по состоянию на 18 февраля
В течение суток рашисты потеряли пять танков
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Враг продолжает нести значительные потери в Украине. За сутки бойцы ВСУ уничтожили 1010 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб.

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Общие потери оккупационной армии за время войны:

  • личного состава — около 142 270 (+1010) человек ликвидировано;
  • танков — 3 303 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин — 6 533 (+13) ед;
  • артиллерийских систем — 2 326 (+4) ед;
  • РСЗО — 469 (+2) ед;
  • средств ПВО — 243 (+2) ед;
  • самолетов — 298 (+0) ед;
  • вертолетов — 287 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2016 (+3);
  • крылатых ракет — 871 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 196 (+9) ед;
  • специальной техники — 223 (+2).

Напомним, в течение суток украинские защитники нанесли 5 ударов по районам сосредоточения противника. Бойцы ВСУ поразили позицию зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

Также мы писали, что нынешнюю активизацию российских оккупационных войск на Донбассе не сравнимо с прошлогодним началом войны. Но это не значит, что захватчики прекратят свои попытки захватить Украину.

Добавим, несмотря на опасения, что оккупанты могут начать мощное наступление 24 февраля 2023 года, нет никаких подтверждений большого сосредоточения сил рф. Наибольшее достижение рашистов — это серия пробных атак вдоль линии фронта.

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