Силы ПВО уничтожили две российские ракеты "Калибр"

Вражеские цели выпустили из акватории Черного моря

Сегодня, 18 февраля, оккупанты выпустили четыре ракеты "Калибр" по Украине. Силам ПВО удалось уничтожить две вражеские цели.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Российские ракеты были выпущены из акватории Черного моря.

В Воздушных Силах отметили, что угроза ракетных атак остается.

Напомним, утро субботы, 18 февраля, в Украине началось с объявления воздушной тревоги почти во всех регионах. Она связана с запуском ракет россии.

Также мы писали, что враг продолжает нести значительные потери в Украине. За сутки бойцы ВСУ уничтожили 1010 оккупантов.

Добавим, несмотря на опасения, что оккупанты могут начать мощное наступление 24 февраля 2023 года, нет никаких подтверждений большого сосредоточения сил рф. Наибольшее достижение рашистов — это серия пробных атак вдоль линии фронта.