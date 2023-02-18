Силы ПВО уничтожили две российские ракеты "Калибр"
Сегодня, 18 февраля, оккупанты выпустили четыре ракеты "Калибр" по Украине. Силам ПВО удалось уничтожить две вражеские цели.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
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Российские ракеты были выпущены из акватории Черного моря.
В Воздушных Силах отметили, что угроза ракетных атак остается.
Напомним, утро субботы, 18 февраля, в Украине началось с объявления воздушной тревоги почти во всех регионах. Она связана с запуском ракет россии.
Также мы писали, что враг продолжает нести значительные потери в Украине. За сутки бойцы ВСУ уничтожили 1010 оккупантов.
Добавим, несмотря на опасения, что оккупанты могут начать мощное наступление 24 февраля 2023 года, нет никаких подтверждений большого сосредоточения сил рф. Наибольшее достижение рашистов — это серия пробных атак вдоль линии фронта.