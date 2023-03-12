Силы обороны объяснили, почему оборона Бахмута важна для Украины

Украинские военные в Бахмуте

Оккупанты концентрируют все свои силы у Донецкой области. Противник преследует цель выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, поэтому он продолжает наращивать интенсивность штурмовых действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщают Силы обороны Украины.

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Во время боевых действий оккупанты терпят катастрофические потери. Только за последнюю неделю россияне ежедневно теряли от 600 до 700 военных.

На Бахмутском направлении — самые ожесточенные бои. Военные рф прибегают к тактике истощения и разрушения. Штурмовые отряды российских наемников постоянно штурмуют позиции сил обороны Украины.

Оборона Бахмута позволяет:

связать значительные основные силы и резервы оккупантов в одном месте, в котором они проводят штурмы с невыгодных позиций и теряют живую силу;

военные рф вынуждены проводить постоянные ротации подразделений, привлекаемых к штурмовым действиям. Это происходит вследствие потери их боеспособности и ресурсов;

россияне теряют наступательный потенциал и мощности на других направлениях.

"Помните: в условиях полномасштабной войны нужно доверять решениям военных, а не дискутировать по ним. Дискуссия относительно военных решений — есть ли смысл держать оборону/оставить позиции — искусственно вбрасывается нашим врагом в информационное поле для дестабилизации внутренней ситуации в нашей стране", — добавили в Силах обороны.

Напомним, российские оккупационные войска за сутки только на Бахмутском направлении потеряли 221 солдата убитыми. Еще 314 оккупантов были выведены из строя, получив ранения.

Также мы писали, что Силы обороны Украины, в том числе подразделения Госпогранслужбы, ведут ожесточенные бои с оккупантами за город Бахмут в Донецкой области. Недавно пограничное подразделение Луганского отряда провело позиционное сражение с российскими военными в промзоне.

Добавим, наступление армии рф на востоке Украины достигнет своей кульминации в случае захвата Бахмута. Аналитики считают, что в россии нет достаточного количества сил, чтобы двигаться дальше.