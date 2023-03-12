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За сутки около 30 тел россиян доставили в морг Энергодара

12 марта 2023 20:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российский оккупант
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Оккупанты терпят значительные потери на войне в Украине. Вчера, 11 марта, было отмечено поступление около 30 тел погибших россиян в местный морг Энергодара.

Об этом сообщает Генштаб.

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Руководство рф принимает меры по восстановлению потерь в живой силе.

"Так, 10 марта, в Ялту, что в Донецкой области, прибыло пополнение из Ямало-Ненецкого автономного округа. Отмечается низкая мотивированность и нежелание личного состава врага участвовать в боевых действиях", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты продолжают заниматься мародерством на временно захваченных территориях Украины. К тому же, они пытаются продавать гражданским людям награбленные вещи.

Также мы писали, что российские военные начали жаловаться не только на отсутствие оружия, но и на отказ в лечении. Оккупант рассказывает другу, что испытывает проблемы с давлением, однако командование отказывается ему помочь.

Добавим, военные рф на Кременском направлении столкнулись со значительными потерями военной техники и в связи с этим решили вернуться к использованию старых танков.

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