СБУ задержала агента ФСБ, который отчитывался по атаке на Краматорск

Задержание агента ФСБ РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала информатора ФСБ России. Он отчитывался спецслужбе об атаке на кафе в Краматорске 27 июня.

Об этом сообщает СБУ.

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В сообщении говорится, что ФСБ больше всего интересовало количество пострадавших и погибших. Вторым важным пунктом было выяснение, были ли пострадавшие частью Сил обороны Украины.

Также выяснилось, что шпион ФСБ тайно наблюдал за местами дислокации и перемещениями украинских воинов на территории прифронтового населенного пункта. Эта разведывательная информация была необходима оккупантам для планирования следующих воздушных налетов на область.

Сотрудники службы безопасности обнаружили и арестовали подозреваемого во время выполнения им очередного поручения в Краматорске.

В материалах следствия говорится, что шпионом ФСБ стал местный житель, которого российская спецслужба заманила к сотрудничеству в этом году весной. Он привлек внимание агрессора своими антиукраинскими замечаниями в соцсетях. Последующая связь проходила через мессенджер. Для сохранения анонимности обвиняемый зарегистрировал свой аккаунт под выдуманным именем.

Переписка агента ФСБ. Фото: СБУ

Переписка агента ФСБ. Фото: СБУ

Переписка агента ФСБ. Фото: СБУ

Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорск ракетами. Под удар попала пиццерия в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. По горячим следам речь шла о двух погибших.

Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что количество погибших возросло до трех.

Позже стало известно о том, что среди погибших трое несовершеннолетних — одна 17-летняя девушка и две 14-летние сестры. Ближе к обеду 28 июня количество погибших приблизилось к десяти.