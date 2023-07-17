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СБУ затримала агента ФСБ, який звітував щодо атаки на Краматорськ

17 липня 2023 15:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ затримала агента ФСБ, який звітував щодо атаки на Краматорськ
Затримання агента ФСБ РФ. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України затримала інформатора ФСБ Росії. Він звітував спецслужбі про атаку на кафе у Краматорську 27 червня.

Про це повідомляє СБУ.

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У повідомленні йдеться, що ФСБ найбільше цікавила кількість постраждалих та загиблих. Другим важливим пунктом було з'ясування, чи постраждали частини Сил оборони України.

Також з'ясувалося, що шпигун ФСБ таємно спостерігав за місцями дислокації та переміщення українських воїнів на території прифронтового населеного пункту. Ця розвідувальна інформація була потрібна окупантам для планування подальшх повітряних нальотів на область.

Співробітники служби безпеки виявили та заарештували підозрюваного під час виконання ним чергового доручення у Краматорську.

У матеріалах слідства йдеться, що шпигуном ФСБ став місцевий житель, якого російська спецслужба заманила до цьогорічної співпраці навесні. Він привернув увагу агресора своїми антиукраїнськими зауваженнями у соцмережах. Подальший зв'язок проходив через месенджер. Для збереження анонімності обвинувачений зареєстрував свій обліковий запис під вигаданим ім'ям.

СБУ
Листування агента ФСБ. Фото: СБУ
СБУ
Листування агента ФСБ. Фото: СБУ
СБУ
Листування агента ФСБ. Фото: СБУ

Нагадаємо, 27 червня о 19.30 російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ ракетами. Під удар потрапила піцерія у центрі міста. Було пошкоджено ще кілька приватних будинків. Ще одна ракета потрапила на територію селища Біленьке. За гарячим слідом йшлося про двох загиблих.

Згодом глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох.

Пізніше стало відомо, що серед загиблих троє неповнолітніх — одна 17-річна дівчина і дві 14-річні сестри. Ближче до обіду 28 червня кількість загиблих наблизилась до десяти.

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