СБУ задержала предателя, который фотографировал вражеский удар по многоэтажке в Запорожье

Последствия ракетных обстрелов многоэтажки в Запорожье

Служба безопасности задержала еще одного коллаборанта. Он фотографировал последствия российского ракетного удара по многоэтажке в Запорожье 22 марта.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Что делал коллаборант

По данным контрразведки СБУ, злоумышленник собирал для оккупантов информацию о последствиях российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Запорожье.

Установлено, что он зафиксировал и переслал врагу фото разрушенного многоквартирного дома, по которому захватчики ударили 22 марта этого года. Такая информация требовалась оккупантам для подготовки новых обстрелов региона.

Как присоединился к захватчикам

По данным следствия, вражеским информатором оказался местный работник IT-сферы, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству. В поле зрения агрессора он попал из-за распространения в соцсетях сообщений в поддержку вооруженной агрессии рф.

Для дальнейшей коммуникации с оккупантами использовал Телеграмм, а передачу собранных сведений осуществлял в виде фото- и видеоматериалов построек с описанием прилегающей территории.

Обыски у коллаборанта

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с переписками с врагом.

В настоящее время идет расследование для привлечения злоумышленника к ответственности.

Напомним, 22 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Одна из ракет попала в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Еще одна не разорвалась и застряла у крыши жилого дома.

На месте проводились спасательно-поисковые работы. Спасателям удалось спасти шесть человек. Также известно об одном погибшем.

Кроме того, за жизнь еще 25 человек сейчас борются запорожские медики. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 19 человек — в состоянии средней тяжести.

Также Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье.

Фото: СБУ