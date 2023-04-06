СБУ задержала предателя, который фотографировал вражеский удар по многоэтажке в Запорожье
Служба безопасности задержала еще одного коллаборанта. Он фотографировал последствия российского ракетного удара по многоэтажке в Запорожье 22 марта.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Что делал коллаборант
По данным контрразведки СБУ, злоумышленник собирал для оккупантов информацию о последствиях российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Запорожье.
Установлено, что он зафиксировал и переслал врагу фото разрушенного многоквартирного дома, по которому захватчики ударили 22 марта этого года. Такая информация требовалась оккупантам для подготовки новых обстрелов региона.
Как присоединился к захватчикам
По данным следствия, вражеским информатором оказался местный работник IT-сферы, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству. В поле зрения агрессора он попал из-за распространения в соцсетях сообщений в поддержку вооруженной агрессии рф.
Для дальнейшей коммуникации с оккупантами использовал Телеграмм, а передачу собранных сведений осуществлял в виде фото- и видеоматериалов построек с описанием прилегающей территории.
Обыски у коллаборанта
Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с переписками с врагом.
В настоящее время идет расследование для привлечения злоумышленника к ответственности.
Напомним, 22 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Одна из ракет попала в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Еще одна не разорвалась и застряла у крыши жилого дома.
На месте проводились спасательно-поисковые работы. Спасателям удалось спасти шесть человек. Также известно об одном погибшем.
Кроме того, за жизнь еще 25 человек сейчас борются запорожские медики. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 19 человек — в состоянии средней тяжести.
Также Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье.
Фото: СБУ