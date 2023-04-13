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Селезнев сказал, как можно ликвидировать "ракетный голод" в ПВО

13 апреля 2023 14:55
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, что может помочь усилить украинское ПВО
Пуск ракеты С-300 на учениях. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Западные партнеры должны активизировать поставки для нужд украинских противовоздушных сил новейших ракетных комплексов и боезапаса к ним. Ведь остатки советских систем быстро подходят к концу, а отечественный военно-промышленный комплекс пока не способен пополнить запасы для существующих ракетных систем.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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"С начала полномасштабного вторжения России украинская сторона интенсивно тратила боекомплект к системам ПВО советского производства. Соответственно происходит выхолащивание запасов ракет. А найти их в мире даже с помощью наших западных партнеров уже становится достаточно трудно", — сказал Селезнев.

 

Владислав Селезньов
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

По его словам, страной-производителем советского оружия в большинстве своем была Российская Федерация, которая по понятным причинам это оружие не будет продавать нам даже через третьи страны, которые не хотят портить отношения с Россией.

"Между тем западных систем пока тоже не хватает. Также не хватает и ракет к ним из-за малого количества производства. Поскольку идут такие их расходы, что наши западные партнеры не успевают восстанавливать баланс для нас", — констатировал Селезнев.

В то же время выходом из сложившейся ситуации он видит только помощь наших иностранных партнеров.

"Ведь отечественный военно-промышленный комплекс не способен производить сегодня такое оружие", констатировал военный эксперт.

В каком состоянии украинских ПВО

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина ожидает поставок зенитно-ракетных комплексов ЗРК Patriot и Samp-T в ближайшее время. Предполагается, что специалисты будут учиться два месяца, прежде чем системы появятся на украинской территории.

Напомним, в Воздушных силах Украины рассказали о важности и необходимости самолетов F-16 для Украины и озвучили восемь причин.

Украинская система ПВО не может сбивать баллистические ракеты "Искандер-М" и крылатые ракеты Х-22. Также нет возможности перехватывать ракеты российских РСЗО.

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