Что осталось от Бахмута: Генштаб обнародовал жуткие снимки

Город Бахмут, пострадавший в результате многочисленных атак россиян. Фото: Служба по связям с общественностью 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила

Служба связей с общественностью 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила обнародовали фото разрушенного, но несокрушимого Бахмута. На снимках видны скелеты поврежденных домов и туман в смеси с дымом от снарядов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Вам может показаться, что это туман. Но нет. Это задымление от пожаров и дымовых снарядов, которые использует враг в отчаянных попытках прорвать нашу оборону", — говорится в подписи под изображениями.

Город Бахмут, пострадавший в результате многочисленных атак россиян. Фото: Служба по связям с общественностью 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила

Город Бахмут, пострадавший в результате многочисленных атак россиян. Фото: Служба по связям с общественностью 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила

Город Бахмут, пострадавший в результате многочисленных атак россиян. Фото: Служба по связям с общественностью 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила

Город Бахмут, пострадавший в результате многочисленных атак россиян. Фото: Служба по связям с общественностью 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила

Напомним, что в эпицентре боевых действий в Бахмутском направлении ситуация продолжает динамично развиваться. Украинским военным удалось продвинуться.

Также мы писали, что продолжаются 444 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны. Самые ожесточенные бои сейчас ведутся на Донбассе. В то же время ВСУ ведут наступательные операции в городе Бахмут.

Добавим, Вооруженные силы Украины продвинулись вглубь на Бахмутском направлении. В то же время военные РФ неустанно теряют позиции.