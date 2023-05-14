Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Что осталось от Бахмута: Генштаб обнародовал жуткие снимки arrow

Что осталось от Бахмута: Генштаб обнародовал жуткие снимки

14 мая 2023 01:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Что осталось от Бахмута: Генштаб обнародовал жуткие снимки
Город Бахмут, пострадавший в результате многочисленных атак россиян. Фото: Служба по связям с общественностью 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Служба связей с общественностью 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила обнародовали фото разрушенного, но несокрушимого Бахмута. На снимках видны скелеты поврежденных домов и туман в смеси с дымом от снарядов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Как выглядит Бахмут сегодня

"Вам может показаться, что это туман. Но нет. Это задымление от пожаров и дымовых снарядов, которые использует враг в отчаянных попытках прорвать нашу оборону", — говорится в подписи под изображениями.

Город Бахмут, пострадавший в результате многочисленных атак россиян. Фото: Служба по связям с общественностью 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила
Город Бахмут, пострадавший в результате многочисленных атак россиян. Фото: Служба по связям с общественностью 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила
Город Бахмут, пострадавший в результате многочисленных атак россиян. Фото: Служба по связям с общественностью 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила
Город Бахмут, пострадавший в результате многочисленных атак россиян. Фото: Служба по связям с общественностью 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила

Напомним, что в эпицентре боевых действий в Бахмутском направлении ситуация продолжает динамично развиваться. Украинским военным удалось продвинуться.

Также мы писали, что продолжаются 444 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны. Самые ожесточенные бои сейчас ведутся на Донбассе. В то же время ВСУ ведут наступательные операции в городе Бахмут.

Добавим, Вооруженные силы Украины продвинулись вглубь на Бахмутском направлении. В то же время военные РФ неустанно теряют позиции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас