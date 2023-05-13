Что сейчас происходит в Бахмуте: сводка Генштаба

Украинские военнослужащие в Бахмуте. Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Продолжаются 444 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны. Самые ожесточенные бои сейчас ведутся в Донецкой области. В то же время ВСУ ведут наступательные операции в городе Бахмут.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Атаки врага

Как рассказали в Генштабе, за эти сутки, ночью, Российская Федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА Shahed-136/131. По уточненной информации, 18 из 22 дронов были уничтожены нашими защитниками.

В целом за эти сутки противник нанес ракетный удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре города Николаева, в результате чего ранены среди гражданских граждан, поврежден многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, враг нанес 66 авиационных ударов и совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали и населённые пункты. В частности, в результате обстрела Константиновки Донецкой области, двое погибших и 11 раненых гражданских лиц. Среди них есть дети. Разрушен частный дом, повреждены 4 многоэтажки и другая гражданская инфраструктура.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора", — подчеркивают в Генштабе.

Ответ Сил обороны

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу. Также нашими защитниками сбиты два вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Горячие направления фронта

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"В общей сложности в течение суток произошло около 40 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", — говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Белая Гора.

"Наряду с ведением позиционной обороны наши защитники ведут и активные действия, в частности наступательные", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Авдеевка.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Напомним, Вооруженные силы Украины продвинулись вглубь на Бахмутском направлении. В то же время военные РФ неустанно теряют позиции.

Также мы писали, что Силы обороны Украины отбили у российских оккупантов территорию к югу от села Ивановское на Бахмутском направлении. Россияне понесли значительные потери и отступили.

Добавим, благодаря аэроразведке 127-й бригады ТРО в Бахмуте была уничтожена штурмовая группа врага. Для этого хватило всего двух четких ударов украинской артиллерии.

Российское военное руководство паникует из-за событий в Бахмуте. Это связано с предстоящим контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Аналитики ISW подчеркнули, что украинские силы, вероятно, прорвали часть российской обороны в районе Бахмута.