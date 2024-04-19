Шторы спасли от обломков — жительница пострадавшего дома в Днепре рассказала об атаке

Спасатели тушат пожар. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские военные утром в пятницу, 19 апреля, нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Днепре. В результате атаки погибли восемь человек, двое из которых — дети.

Жительница пострадавшего дома рассказала корреспонденту Новини.LIVE детали утреннего обстрела.

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Ракетный удар по Днепру 19 апреля

Госпожа Олеся рассказала, что пожар был рядом с ее квартирой, в которой она проживает с 1999 года.

По ее словам, в доме вылетели окна и стекла, а от осклочных ранений ее защитили плотные шторы.

"Не успели ничего взять, только паспорт и деньги. Хотя бы обуться успела, потому что некоторые люди вообще босиком в халатах были. Это все очень страшно", — отметила женщина.

Ранее другая жительница поврежденной многоэтажки в Днепре рассказала детали утренней атаки местным СМИ.

Кроме того, в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре.

Также жители дома, куда попала ракета, показали еще одно видео изнутри во время первых минут после удара.

Один из раненых детей в Днепре, 6-летний мальчик, считавшийся мертвым, выжил и находится под наблюдением врачей. Но, к сожалению, информация о других двух погибших детях подтверждается.