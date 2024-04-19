Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Шторы спасли от обломков — жительница пострадавшего дома в Днепре рассказала об атаке arrow

Шторы спасли от обломков — жительница пострадавшего дома в Днепре рассказала об атаке

19 апреля 2024 12:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Шторы спасли от обломков — жительница пострадавшего дома в Днепре рассказала об атаке
Спасатели тушат пожар. Фото: Днепропетровская ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные утром в пятницу, 19 апреля, нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Днепре. В результате атаки погибли восемь человек, двое из которых — дети.

Жительница пострадавшего дома рассказала корреспонденту Новини.LIVE детали утреннего обстрела.

Читайте также:

Ракетный удар по Днепру 19 апреля

Госпожа Олеся рассказала, что пожар был рядом с ее квартирой, в которой она проживает с 1999 года.

По ее словам, в доме вылетели окна и стекла, а от осклочных ранений ее защитили плотные шторы.

"Не успели ничего взять, только паспорт и деньги. Хотя бы обуться успела, потому что некоторые люди вообще босиком в халатах были. Это все очень страшно", — отметила женщина.

Ранее другая жительница поврежденной многоэтажки в Днепре рассказала детали утренней атаки местным СМИ.

Кроме того, в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре.

Также жители дома, куда попала ракета, показали еще одно видео изнутри во время первых минут после удара.

Один из раненых детей в Днепре, 6-летний мальчик, считавшийся мертвым, выжил и находится под наблюдением врачей. Но, к сожалению, информация о других двух погибших детях подтверждается.

убытки
Днепр
обстрелы
война в Украине
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость