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Семья ребенка, погибшего в Славянске, недавно вернулась домой из эвакуации

15 апреля 2023 20:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Семья ребенка, погибшего в Славянске, недавно вернулась домой из эвакуации
Последствия российского обстрела в Славянске. Фото: Press service of the Donetsk Regional Military-Civil Administration/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Семья 2-летнего ребенка, погибшего в результате российского обстрела Славянска Донецкой области, только недавно вернулась домой из эвакуации. Матери малыша удалось избежать смерти, ведь за несколько минут до вражеской атаки она вышла в магазин.

Об этом рассказал глава Славянского городского совета Вадим Лях в эфире телемарафона.

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Подробности

Отец 2-летнего ребенка по-прежнему остается под завалами многоэтажки. Спасатели проводят операцию по изъятию людей.

Разрушенный дом в Славянске
Последствия российского обстрела в Славянске. Фото: Press service of the Donetsk Regional Military-Civil Administration/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Мать маленького мальчика находится в больнице под наблюдением врачей в тяжелом психологическом состоянии.

Российский удар по Славянску повлек за собой новую волну эвакуации местных жителей. Лях подчеркнул, что люди уезжают не массово.

Напомним, в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Славянске. Местные жители слышали не менее 11 взрывов.

Также мы писали, по словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, российские террористы попали в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух — произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг.

Добавим, в Славянске продолжается спасательная операция на месте ракетного удара России, в результате которого были разрушены жилые дома. Сегодня, 15 апреля, из-под завалов извлекли тела еще двоих погибших.

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