Семья ребенка, погибшего в Славянске, недавно вернулась домой из эвакуации

Последствия российского обстрела в Славянске. Фото: Press service of the Donetsk Regional Military-Civil Administration/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Семья 2-летнего ребенка, погибшего в результате российского обстрела Славянска Донецкой области, только недавно вернулась домой из эвакуации. Матери малыша удалось избежать смерти, ведь за несколько минут до вражеской атаки она вышла в магазин.

Об этом рассказал глава Славянского городского совета Вадим Лях в эфире телемарафона.

Подробности

Отец 2-летнего ребенка по-прежнему остается под завалами многоэтажки. Спасатели проводят операцию по изъятию людей.

Мать маленького мальчика находится в больнице под наблюдением врачей в тяжелом психологическом состоянии.

Российский удар по Славянску повлек за собой новую волну эвакуации местных жителей. Лях подчеркнул, что люди уезжают не массово.

Напомним, в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Славянске. Местные жители слышали не менее 11 взрывов.

Также мы писали, по словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, российские террористы попали в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух — произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг.

Добавим, в Славянске продолжается спасательная операция на месте ракетного удара России, в результате которого были разрушены жилые дома. Сегодня, 15 апреля, из-под завалов извлекли тела еще двоих погибших.